Congo-Brazzaville: Ouesso II - Le député Mottom et ses mandants planchent sur le développement de la ville

Pour lui, cette dynamique qui s'inscrit dans le cadre du développement participatif de sa circonscription lui permettra d'achever quelques projets en cours, notamment ceux du marché de Djazi, d'une passerelle. Il y a aussi les travaux de réhabilitation et d'équipement du lit d'accouchement et de la table d'opération de l'hôpital de base de Ouesso qui seront achevés avant mars 2018.

« Nous n'aurons pas à gérer un mandat où tout se décide depuis Brazzaville. Nous voulons associer les chefs de quartier et de bloc, les personnes vivant avec handicap, les vendeurs au marché et bien d'autres couches sociales, afin que chaque projet que nous aurons à réaliser soit réellement voulu par la population », a indiqué Léonidas Carel Mottom Mamoni.

