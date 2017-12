Les Petites et Moyennes Entreprises (Pme) qui représentent près de 80% de nos économies locales,… Plus »

Ainsi le budget prévisionnel est d'environ 441 millions. Ce budget en légère hausse par rapport à l'année précédente. Cette hausse, selon le directeur Nakadiè Koné s'explique par le fait qu'il y'a un nouveau champ qui s'est ajouté aux activités habituelles. A ses dires leur domaine habituel était seulement la sûreté. Maintenant le nouveau domaine qui est la sécurité regorge de plusieurs activités. Dans ce domaine de la sécurité nucléaire et du contrôle du territoire, l'AMARAP a élaboré et accompli plusieurs activités notamment : la révision du plan d'action sur la sécurité nucléaire en collaboration avec l'AIEA ; le démarrage des activités pour l'établissement de la carte radiologique du territoire ; et l'élaboration d'une stratégie de détection en matière de sécurité nucléaire.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.