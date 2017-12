Mali: Marché du travail - Le pays aura environ 150.000 actifs par an

Les Petites et Moyennes Entreprises (Pme) qui représentent près de 80% de nos économies locales,… Plus »

Ainsi, les plus hautes autorités sont particulièrement préoccupées par le problème de l'emploi et du chômage à cause de la très grande jeunesse de la population et de son taux d'accroissement élevé qui est de 3,6% par an.

En ce qui nous concerne, il s'agit en même temps de réussir l'accroissement de la productivité et de la rentabilité de nos activités économiques d'une part, et, satisfaire les conditions d'une croissance économique soutenue d'autre part.

Le Mali, à l'instar des autres pays en voie de développement, doit compter sur la capacité d'initiatives et d'interventions de ses enfants pour relever les nombreux défis qui s'inscrivent aujourd'hui dans un contexte de compétitivité aux niveaux sous- régional et international.

Ce sont deux de nos Partenaires stratégiques qui nous ont demandé d'organiser les états généraux de l'emploi et de la formation professionnelle, face à la montée du chômage et du sous-emploi malgré les énormes efforts consentis en la matière.

La présente table ronde, tout en se présentant comme une auto interpellation sur nos actions de mise en œuvre des différentes politiques, programmes, répond à une demande du Conseil Economique Social et Culturel depuis 2014 et à celle du Conseil National de la Jeunesse du Mali.

Cependant, le nombre brut des entrées est bien sûr beaucoup plus élevé. Il était estimé à 278.000 en 2010 et devrait atteindre 434.000 en 2031.

Selon les projections du Bureau International du Travail, la population active au Mali devrait continuer de croître à un rythme soutenu au cours des années à venir, entre 2,9 % et 3 % par an, soit environ 150.000 actifs.

Cette information a été donnée par le ministre de l'Emploi et la Formation Professionnelle, Maouloud Ben Kattra. C'était lors de son intervention à la récente Table Ronde sur l'Emploi et la Formation Professionnelle, tenue à Bamako.

