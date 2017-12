Burkina Faso: Modernisation des titres de transport

Le projet de modernisation et de sécurisation des titres de transport mis en place depuis 2010, est effectif au Burkina Faso. Il a été officiellement lancé, le mercredi 27 décembre 2017, à Ouagadougou, par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

Le lancement des nouvelles cartes grises, les plaques d'immatriculation et les nouveaux permis de conduire sécurisés est désormais effectif. Le chef de l'Etat Roch Marc Christian Kaboré est entré en possession de son nouveau permis de conduire dans l'après-midi du mercredi 27 décembre 2017, à la Direction générale des transports terrestre et maritime (DGTTM). Les cartes grises et les permis de conduire produits selon la solution de pointe Lasink, consiste à graver directement dans le document, le portrait du détenteur et un certain nombre de données sécurisées, assurant aux services des douanes, de police, de gendarmerie et des transports, une traçabilité certaine, grâce à un terminal. Pour le ‘'client" du jour, le Président Kaboré, la production de ces titres de transport modernes et sécurisés, vise à lutter contre la fraude, la contrefaçon et la falsification des cartes grises et des permis de conduire.

Et le Directeur générale des transports terrestre et maritime (DGTTM), Mamadou Boukouma, de renchérir, qu'ils vont également lutter contre l'insécurité routière et l'insécurité publique et sécuriser les recettes générées par les services chargés des transports. A travers ce lancement, le Chef de l'Etat a dit espérer que dans les prochains jours, l'ensemble du peuple burkinabè, surtout ceux qui ont des permis de conduire et de cartes grises viendront s'enrôler à travers tout le territoire burkinabè. Il a apprécié cette avancée significative du ministère en charge des Transports, qui est à un taux d'exécution physique du projet à 70% et financière à 34%. Au terme du projet (2017-2021), il est attendu la production de 3 millions 300 mille permis de conduire et de cartes grises. Il s'agira de remplacer plus de 2 millions d'anciens titres et de produire plus d'un million 300 mille nouveaux titres. Quant aux prix de ces nouveaux matériels, le DGTTM, M. Boukouma a signifié que le prix n'est pas officiellement fixé par le gouvernement. « Nous voulons faire en sorte que le prix ne soit pas exorbitant, qu'il puisse être à la portée des citoyens et nous leur demandons de passer pour leurs permis.

Ce n'est pas une occasion pour le gouvernement de se faire de l'argent. Nous voulons simplement que le titre soit sécurisé », a-t-il clarifié.