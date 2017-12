Burkina Faso: Foire communale de vente des produits locaux

La coordination communale des femmes de Ziniaré, a organisé, du 21 au 23 décembre 2017 à Ziniaré, la première édition de la foire communale d'exposition-vente des produits locaux.

Les femmes de la commune de Ziniaré ont, avec l'appui du conseil municipal, créé un cadre de promotion de leurs activités socioéconomiques. Du 21 au 23 décembre 2017, la coordination communale des femmes a organisé la 1re édition de la foire communale d'exposition-vente des produits locaux. Le thème de la manifestation a été : « Mise en œuvre du plan communal de développement: contribution des femmes pour un développement harmonieux et inclusif ». L‘objectif de la foire a été de promouvoir les activités socioéconomiques et le bien-être des femmes. « Notre commune regorge d'énormes potentialités et la femme peut mieux les exploiter grâce aux divers soutiens pour son plein épanouissement.

Je voudrais saluer le maire et son conseil municipal pour cette attention particulière à l'égard de cette frange de la population », a déclaré, la coordonnatrice communale des femmes de Ziniaré, Jeanne Kaboré. Elle a précisé que cette foire communale va contribuer à la valorisation des produits locaux. Pour ce faire, elle a invité la population à les consommer afin de contribuer à l'accroissement des revenus des acteurs locaux. Le maire de la commune de Ziniaré, Pascal Compaoré, a félicité les femmes pour leur engagement au service du développement local/

Pendant trois jours, sous les 50 stands mis à la disposition des exposantes, il y avait des pagnes tissés, des habits traditionnels, des produits de l'artisanat, forestiers non ligneux, des légumes. Les visiteurs pouvaient également déguster des mets locaux, des boissons traditionnelles et industrielles et des grillades. Cette foire a été doublée d'une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus, de fistules obstétricales, de diabète, d'hypertension artérielle, d'obésité et de VIH/Sida au profit des femmes de la commune.

La foire a été parrainée par Abdoulaye Ouédraogo, Coordonnateur général de l'ONG APIL et de Edouard Bonkoungou, directeur général de GHBR. A la fin de l'exposition, les trois meilleurs stands ont été primés et toutes les exposantes se sont réparties avec des attestations de participation à la satisfaction des organisatrices. Satisfait du bon déroulement de cette première édition, le maire Pascal Compaoré a remercié les parrains et félicité les organisateurs pour la réussite de la foire et de la campagne de dépistage.