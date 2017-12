Cameroun: Procès de Patrice Nganang - Un écrivain ne devrait pas écrire ça

analyse

Au moins, il se sera fait offrir une énorme publicité. Romancier, poète, essayiste, il a publié une dizaine d'ouvrages dont Temps de chien en 2001, qui a obtenu le Grand Prix de la littérature de l'Afrique noire et le prix Marguerite Yourcenar. On ne peut pourtant pas dire que Patrice Nganang soit aussi connu du grand public que Paul Dakéyo, Wèrèwèrè Liking et encore moins Guillaume Oyono Mbia, Ferdinand Oyono ou Mongo Beti.

Il aura fallu un procès pour sortir l'écrivain de cet anonymat. Depuis en effet quelques semaines, Patrice Nganang a maille à partir avec la justice camerounaise après la publication sur son compte Facebook de ce qui se révélera n'être, à tout le moins, qu'une plaisanterie de mauvais goût. Il disait en effet, dans ce fameux post, vouloir « donner une balle exactement dans le front de Paul Biya, le président camerounais ». Des propos suffisamment graves aux yeux des autorités du pays pour que leur auteur soit poursuivi pour apologie de crime et menace.

Le procès tant attendu n'aura finalement pas eu lieu, puisque convoqué pour le 19 janvier 2018, l'incriminé a finalement comparu hier, 27 décembre. Et en lieu et place du jugement il s'est vu notifier l'abandon des charges décidé par le garde des Sceaux. Une décision plutôt surprenante motivée, dit-on, par l'article 64 du Code de procédure pénale, qui prévoit « une pleine interruption de procédure de jugement si celle-ci est de nature à troubler l'ordre social ». Alors tout est bien qui finit bien pour le « sniper 2.0 ». Pas vraiment ! Car si les juges l'ont finalement relaxé, c'est pour qu'il tombe aussitôt sous le coup d'une autre sanction, administrative celle-là, puisque dans la foulée il a été expulsé vers son pays d'adoption, les Etats-Unis.

Après le procès Abba qui a connu son épilogue la semaine dernière avec la condamnation du correspondant en langue haoussa de Radio France internationale à 24 mois de prison, on est tenté de crier haro sur le baudet Biya et son régime liberticide. Mais en l'espèce, ce serait céder trop facilement à une indignation sélective, ce dont il faut pourtant se garder ; surtout quand on sait que pour sa défense l'auteur de « contre Biya : procès d'un tyran » invoque son statut d'écrivain et donc d'artiste susceptible de prendre quelques libertés et dont l'impertinence est par essence la marque de fabrique.

Mais peut-on s'autoriser une telle violence, soit-elle verbale, sous prétexte qu'on est écrivain ? On peut penser et dire tout ce qu'on veut de l'autocrate Paul Biya qui, à 84 ans dont 35 au pouvoir, ne veut toujours pas faire valoir ses droits à la retraite. On ne saurait pour autant encourager ce genre d'écart, qui n'a rien à voir avec l'art et la fiction romanesque en l'occurrence. Et les Etats-Unis ont beau être la patrie des libertés, Patrice Nganang pense-t-il qu'il pourrait se permettre de loger un de ses projectiles littéraires dans le front de Donald Trump ? Pour sûr, le locataire de la Maison-Blanche, qui twitte plus vite que son ombre, ne se serait pas contenté d'une simple réplique virtuelle pour lui faire comprendre qu'un écrivain ne devrait pas écrire ça.