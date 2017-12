Afrique: Les Lions, deuxième sélection africaine, selon France Football

Les Lions du Sénégal, qui avaient atteint les quarts de finaliste de la CAN 2017, sont qualifiés pour la prochaine coupe du monde prévue en juin en Russie. Ils partagent la même poule que la Pologne, le Japon et la Colombie.

"Invaincus tout au long de cette année, les Lions de la Teranga ont eux aussi validé leur ticket pour la Coupe du monde. Ils n'ont baissé pavillon qu'en quarts de finale de la CAN, et encore, face au Cameroun aux tirs au but", relève la publication spécialisée.

"Solides offensivement, les Pharaons conduits par Hector Cuper et leur joueur décisif Mohamed Salah, ont fait preuve d'une régularité exemplaire à défaut de séduire dans le jeu. Ils conservent donc leur leadership face à un Sénégal qui n'en finit plus de grimper dans le classement", écrit FF.

L'hebdomadaire français y dresse un bilan de l'année 2017 qui place à la première place du football continental les Pharaons d'Egypte, finalistes de la CAN et qualifiés pour le Mondial 2018.

