Cote d'Ivoire: Cour d'Appel d'Abidjan - Ordonnance aux fins de représentation de l'accusé

La Cour d'Assises de Côte d'Ivoire ouverte au siège de la Cour d'Appel d'Abidjan demande aux seize personnes, ci-dessous accusées de se présenter devant elle dans dix jours au plus tard.

Faute de quoi ils seront considérés comme rebelles à la loi et ils seront suspendus de l'exercice de leurs droits de citoyens et leurs biens seront séquestrés et toute action en justice leur seront interdites.

Zadi Gbaka Samuel,né le 18 novembre 1981 à Balekro S/P Gueyo, de feu Guehi Zadi Germain et de Dali Kouhonon Marie, de nationalité ivoirienne,élève officier de marine,domicilié à Yopougon BAE. Accusé de complot contre l'autorité de l'Etat.

Tapé Zadi Innocent, né en 1984 à Bligro/Buyo, fils de Seri Lago Basile et Yoropo Guiri Beatrice, ivoirien Tradi-praticien domicilié à Petit Yapo/Agboville, accusé de complot contre l'autorité de l'Etat et de tentative d'attentat contre l'autorité de l'Etat.

Gnamia Gode Joseph, né le 16 décembre 1981 à Divo, fils de Gnamia Loua Félix et de Lozo Solange ivoirien militaire, caporal des Frci domicilié à Yopougon Sideci accusé de complot contre l'autorité de l'Etat et de tentative d'attentat contre l'autorité de l'Etat.

Cherif Goue Edmond, né le 08 mai 1981 à Biankouma, fils de Cherif Bleu Sepoudé et de feue Diomandé Galley Antoinette. Ivoirien, mécanicien-chauffeur, domicilié à N'Dotré. Accusé de complot contre l'autorité de l'Etat et de tentative d'attentat contre l'autorité de l'Etat.

Segbé Koudji Ruffin, né en 1994 à Irato/Olodio, fils de feu Segbé Koudji et de feue Gouli Daté, planteur, ivoirien domicilié à Irato. Accusé d'attentat contre l'autorité de l'Etat et participation à des bandes armées.

Sunday Scott, né en 1989 à Tabou, fils de Gnepa Koin et de Toh Welle,planteur ivoirien domicilié à Tabou. Accusé d'attentat contre l'autorité de l'Etat et participation à des bandes armées.

Doubou Oi Pierre, né en 1972 à Gbayoro/Grabo, fils de feu Hie Doubou Daniel et de feue Wandia Higba Elyse, ivoirien planteur domicilié à Podoué. Accusé d'attentat contre l'autorité de l'Etat et participation à des bandes armées.

Hiné Kouya Hubert, né 13 octobre 1980 à Guikla/Grabo, fils de Douadja Hiné et de Bere Gnabgbou, ivoirien planteur domicilié à Podoué/Grabo. Accusé d'attentat contre l'autorité de l'Etat et participation à des bandes armées.

Wele Yasserou Leopold, né en 1978 à Wesseto/Grabo, fils de Wele Michel et de Gbakou, ivoirien planteur domicilié à Podoué/Grabo. Accusé d'attentat contre l'autorité de l'Etat et participation à des bandes armées.

Tahibe Dolo Noel, né en 1978 à Wesseto/Grabo, fils de Wele Michel et de Gbakou, ivoirien planteur domicilié à Podoué/Grabo. Accusé d'attentat contre l'autorité de l'Etat et participation à des bandes armées.

BOLOU SERY AUGUSTE, né en 1969 à Grand Zatry, fils de feu BOLOU Jean et de OUAKEBO Odile, ivoirien, planteur. Accusé de complot contre l'autorité de l'Etat et de tentative d'attentat contre l'autorité de l'Etat.

GNEPA TOUGBATE JAURES, né en 1996 à GRABo fils de TOUGBATE GNEPA Modeste et de feue HOW, KIADE Estelle, ivoirien, planteur, domicilié PODOUE/GRABO. Accusé d'attentat contre l'autorité de l'Etat et participation à des bandes armées.

OUELLE KOUYA FRANCK, né en 1992 à IRATO S/P d'OLODIO, fils de DOUE OUELLE Patrick et de feue DOUE IAKA, ivoirien planteur, domicilié à IRATO. Accusé d'attentat contre l'autorité de l'Etat, de collusion avec bandes armées.

NEAN IGBA SAMUEL, né le 01/01/1990 à PODOUE/GRABO, fils de KOUYA NEAN DENIS et de NONGBAN ISSE Rosalie, domicilié à Taté 2. Accusés d'attentat contre l'autorité de l'Etat, de collusion avec bandes armées.

KAPET HIE DESIRE, né en 1986 à IRATO S/P d'OLODIO, fils de NEMLIN KAPET Séraphin et de PONKO TAWONYOU Jacqueline, planteur, ivoirien, domicilié à IRATO. Accusés d'attentat contre l'autorité de l'Etat, de collusion avec bandes armées.

KAPET NOMLIN MATHURIN, né le 31/12/1980 à IRATE S/P d'OLODIO, fils de NEMLIN KAPET SERAPHIN et de PONKO TAWINYOU JACQUELINE, ivoirien, planteur, domicilié à IRATO. Accusés d'attentat contre l'autorité de l'Etat, de collusion avec bandes armées.

