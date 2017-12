Cote d'Ivoire: Ligue1 - L'Africa n'a plus droit à l'erreur

Les Aiglons effectuent un déplacement difficile contre la Soa dans le cadre de la 13e journée.

La 13e et dernière journée de la phase aller du championnat national se poursuit ce jeudi, avec en attraction, le déplacement de l'Africa à Yamoussoukro. La victoire est impérative pour Aka Kouamé et ses joueurs face à la Société omnisports de l'armée (Soa), la lanterne rouge de la Ligue1.

Un succès qui permettrait à Opoku Richmond, Yann Zebré et autres de se réconcilier avec leurs supporters qui n'ont plus goûté aux joies de la victoire depuis la 9e journée. Une mission délicate aux pieds de la Basilique de Yamoussoukro, mais pas impossible pour les Aiglons. A condition que la ligne offensive des Aiglons soit plus efficace devant les buts adverses.

Un but seulement inscrit en trois matches. Diomandé Mamadou, Gonazo Bi, Diallo Bakari et Koffi Foba Stevens devront élever leur niveau face à des Militaires qui ont perdu leurs galons depuis le début de la saison. Battus sévèrement par Gagnoa (6-1) lors de la 12e journée, Aké Loba et ses coéquipiers auront-ils les arguments tactiques et moraux pour stopper l'hémorragie face à l'Africa ? Réponse cet après-midi à partir de 15h30 à Yamoussoukro.

Pendant ce temps, on suivra avec beaucoup d'intérêt l'explication Afad-Bassam. Un match qui s'annonce difficile pour les « Lions » du Plateau qui aimeraient bien finir la première phase de la ligue1 juste derrière le leader. Avec 22 points à son compteur, l'Afad est sous la menace du Sporting club de Gagnoa et de Bouaké Fc qui totalisent, chacun, 21 points.

Bouaké Fc ira défier l'Asi à Abengourou, alors que le Sporting affronte demain le leader, l'Asec, dans un match considéré comme le choc de cette 13e articulation avant la trêve.

Céleste Kolia

Programme

Jeudi 28 décembre

A San Pedro

15h30: Séwé-Tanda

Abengourou

15h30: Asi-Bouaké

Yamoussoukro

15h30: Soa-Africa

Stade Champroux

15h30: Afad-Bassam

18h : Wac-Stade d'Abidjan

Vendredi 29 décembre

Stade Houphouët-Boigny

15h30: Asec-Gagnoa