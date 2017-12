Madagascar: Fun'art - Quand la musique rencontre la danse et le slam

Un moment inédit où la monotonie n'aura pas sa place. C'est ce qui s'annonce au menu à l'Is'art galerie demain soir.

Surprendre, encore et toujours... c'est le défi que semble s'être lancé l'Is'art galerie Ampasanimalo. Chaque semaine, il propose autant que possible, outre les expositions de photographie et de peinture, une formation musicale inédite. Demain soir, il laissera la scène à des artistes venus de divers horizons et évoluant dans des domaines différents. Le temps d'une soirée, Rev'Errant, Ariry et Bary Benson vont se retrouver pour une programmation qui s'annonce inédite et pour le moins originale. Les artistes vont-ils offrir une création ou monter un à un sur scène ? Le mystère est entier. Le rendez-vous, en tout cas, vaut le détour.

Du slam à la danse. Rev'Errant ? C'est un groupe pour qui les textes sont aussi importants que la musique. Avant d'être musiciens, ses membres sont d'abord des poètes qui utilisent les mots, non seulement pour dire la beauté des choses ou pour créer de jolies rimes, mais également et surtout pour faire passer des messages. Auteur, danseur, chorégraphe, directeur artistique de la compagnie Rary, Ariry Andriamoratsiresy n'est plus à présenter dans le milieu artistique, de la danse surtout. En quête perpétuelle de nouveauté et d'un nouveau public, le chorégraphe, demain soir, investira l'Is'art pour présenter sa dernière création.

Célèbre pour avoir présenté l'émission « fotoam-bita tsy mahaleo ny sampona » une fois, mais surtout connu et craint de ses pairs pour sa verve affutée et sa manière inédite d'aborder tout haut ce que la plupart pense tout bas, Bary Benson fera également partie des artistes à l'affiche. L'occasion pour tous ceux qui n'ont encore jamais eu la chance de voir le champion national de slam à l'œuvre de se rattraper et d'apprécier son talent. Des chansons à texte associées à de la danse contemporaine avec du slam en prime, le mélange parfait pour passer une excellente soirée!