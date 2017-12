Cameroun: Corruption - Comment l'Etat a perdu 1 302 milliards

Ce montant est révélé dans le rapport de la CONAC sur l'état de la corruption en 2016. Cinq secteurs d'activités sont à l'origine de ces préjudices financiers.

Dans son rapport sur l'état de la lutte contre la corruption en 2016, la Commission nationale anti-corruption (CONAC) fait état de 2402 dénonciations reçues. Plusieurs missions d'investigations sont descendues sur le terrain à cet effet. Les préjudices financiers subis par l'Etat du Cameroun sont évalués à plus de 1 302 milliards de F. Cinq secteurs sont concernés : les services de la douane, les trésoreries générales de Buea et Bertoua, l'Office national du cacao et du café, les travaux routiers dans le Haut-Nyong, et l'exploitation illégale du bois à Yabassi.

1 283 milliards de F dans les services des douanes Le contrôle effectué dans les services internes et externes de la direction générale des douanes fait état d'un préjudice financier évalué à 1 283 milliards de F. La mission de la Conac concernait la période allant de 2010 à 2015, elle a examiné les procédures douanières, le dédouanement et la gestion informatique. 19 milliards de F dans les trésoreries générales Les trésoreries générales concernées pour ce chapitre sont Bertoua et Buea. Pour ces postes comptables, il s'agit principalement du paiement de frais de justice fictifs.

Ces frais correspondent à des dépenses que l'Etat prend en charge ou dont il a fait l'avance, en contrepartie d'une prestation prescrite par une juridiction ou un officier de police judiciaire dans le cadre d'une procédure judiciaire. A Bertoua, Le contrôle effectué pour les exercices 2014 et 2015 révèle un préjudice de 3,785 milliards de F. A Buea, il est de 15,595 millions de F pour la période janvier 2011 - août 2016. 153 millions de F à l'Office national du caco et du café Suite à une saisine le 13 novembre 2015, une mission de la Conac a examiné les budgets et comptes administratifs 2014 et 2015 de l'Office national du cacao et du café. Il en ressort un préjudice de 153,625 millions de F. 124 millions de F dans les travaux routiers du Haut- Nyong Plusieurs chantiers routiers dans le département du Haut- Nyong à l'Est ont été contrôlés par une mission de la Conac du 21 au 26 avril 2014.

Les pertes évaluées dans ce chapitre sont évaluées à 124,731 millions de F. 12 millions de F pour l'exploitation illégale du bois à Yabassi Pour ce cas, une dénonciation datant du 12 février 2015 adressée à la Conac faisait état de l'exploitation forestière clandestine sur fond de corruption par la société chargée de la construction du lycée technique agricole de Yabassi. Sur le terrain, la mission d'enquête a constaté l'exploitation clandestine de 78 hectares de forêts du site destiné à la construction de cet établissement, la complicité du délégué départemental des forêts et de la faune du Nkam, ainsi que l'existence du corps du délit dans les entrepôts de la société chinoise. De ce fait, l'Etat a perdu 12,423 millions de F