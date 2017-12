Madagascar: Une salle de cinéma ouvre à Antananarivo

Cette salle de cinéma s'adresse surtout aux classes moyenne et aisée. Comptez entre 10 000 ariary (environ 3 euros) pour les places les moins chères et 30 000 ariary (8 euros) pour les projections en 3D.

800 places confortables, un écran géant, des images et un son de haute qualité et même des projections de films en trois dimensions. Ce qui était un amphithéâtre abandonné pendant 25 ans, incendié à deux reprises, est aujourd'hui une salle de cinéma ultra moderne. Andry Raobelina est le PDG de Canal 7 video events. Cinéphile, il est à l'origine de la rénovation de cette salle. « Il ne restait que les murs ici, on a tout remis à neuf », raconte-t-il.

