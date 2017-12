Congo-Kinshasa: Formation Professionnelle, Métiers et Artisanat - Un protocole d'accord signé pour l'émergence des métiers spécialisés

Dans le cadre de la coopération entre la RD. Congo et l'Italie, le Ministère de la Formation Professionnelle, Métiers et Artisanat chapeauté par M. Pierrot Uweka Ukaba et le Centre de la Langue Italienne, CELI, ont signé un partenariat pour la formation des congolais dans l'apprentissage de la langue italienne et des différents domaines techniques et professionnels.

C'était hier mercredi 27 décembre 2017 dans l'immeuble Kasaï dans la commune de la Gombe. Dans son allocution, le Ministre de tutelle a souligné, cependant, que l'émergence du pays passe également par la formation des ouvriers qualifiés, compétents, et capables de répondre aux besoins réels du marché de l'emploi en pleine évolution technologique de plus en plus innovante.

En présence de plusieurs membres du cabinet, du Chargé d'affaires de l'Ambassade Italienne, du membre du conseil d'administration et du conseiller juridique de CELI, le Ministre Pierrot Uweka a exprimé sa gratitude au Chef de l'Etat, Joseph Kabila, qui a jeté son dévolu sur sa modeste personne aux fins d'organiser et de gérer ce nouveau ministère, qui d'ailleurs célèbre ses 3 années d'existence, au sein du Gouvernement d'Union nationale. En effet, le Ministère a soufflé sur ces trois premières bougies pour les 3 ans d'existence et d'activité de l'Enseignement Technique et Professionnel (ETP) à la Formation Professionnelle, Métiers et Artisanat (FPMA).

Pour ce qui est du gouvernement, il s'engage à mobiliser les écoles et instituts du secteur pour contribuer à la réussite de la politique nationale de la FPMA. A ce titre, sont donc mis en œuvre dans le CELI, le programme de sensibilisation destiné aux écoles et instituts sur le rôle stratégique de la formation professionnelle à la technologie italienne. Mais, également, à aider le CELI à s'installer dans toutes les écoles et instituts de la République et participer à la définition régulière des besoins, à l'élaboration et aux adaptations des programmes de formations à la sélection des apprenants et à l'évaluation des formations dispensées.

A travers cette cérémonie officielle de la signature de la Convention de Partenariat entre le Ministère de FPMA et CELI Asbl, la RD. Congo se lance véritablement dans son ère de la modernité, en s'engageant avec la République d'Italie, un pays réputé pour sa politique en faveur de la formation professionnelle de par ses hommes et femmes de métiers reconnus mondialement. C'est dans cette optique que le Ministère de FPMA, véritable et principale usine de production par excellence de la classe moyenne des professionnels des métiers spécialisés, est déterminé de les accompagner à atteindre les objectifs assignés et à respecter les engagements contenus dans ce protocole d'Accord.

Quid du CELI ?

L'Association sans but lucratif, CELI, ici représentée par sa coordonatrice de cours, Mme Concetta Tomasino, est une initiative qui représente une innovation dans le système linguistique et culturel de la langue Italienne en République Démocratique du Congo. C'est donc un jeune centre d'avant-garde qui œuvre pour la promotion de la langue et de la culture italienne. Elle affirme entre autre que le partenariat avec ce Ministère est très important parce que tous les participants après ladite formation à travers le projet PITAGORA doivent obtenir un brevet en formation professionnelle, d'où la nécessité de collaboration avec le ministère de FPMA.

L'objectif principal de ce projet est de satisfaire les besoins congolais dans le champ du tourisme, de l'industrie, mécanique, le secteur de la mode et de la couture, de la construction, de l'entretien et assistance technique, et de la restauration à travers la formation du personnel qualifié.

Le projet PITAGORA est là pour aider les congolais qui veulent aller suivre la formation technique et professionnelle en Italie. Ces derniers sont d'abord censés passer au CELI pour suivre le cours pendant 3 mois, et après l'obtention du brevet, la cellule va aider les participants pour aller en Italie et poursuivre avec une formation de 12 mois. Celle-ci sera sanctionnée par un diplôme qui permettra aux participants de venir exercer dans le pays en passant par un stage de 6 mois.

Plusieurs avantages s'offrent aux participants après la formation qui leur est donnée par un corps enseignant compétent, motivé et qualifié, mais aussi accompagnée de la technologie italienne. Le centre assure une méthode d'enseignement efficace, flexible, moderne et orientée vers la communication. Ils pourront obtenir de l'emploi auprès des entreprises partenaires.