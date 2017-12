Congo-Kinshasa: Kasaï Central - Denis Kambayi appelle à l'unité pour reconstruire la province

Le nouveau Gouverneur de la Province du Kasaï central, Denis Kambayi Cimbumbu, est rentré mardi 26 décembre à Kinshasa, en provenance de Kananga, où il a été prendre le pouvoir, au terme d'un combat démocratique très engagé.

Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Le Gouverneur Denis Kambayi, qui n'entend perdre ne fut-ce qu'une seule seconde, rentre à Kinshasa faire ses valises et descendre aussitôt pour se mettre au travail au service de la population, le temps aussi pour la Cour d'Appel de publier les résultats définitifs.

A sa descente d'avion à l'aéroport international de N'djili, Denis Kambayi a remercié le Chef de l'Etat, Joseph Kabila pour le choix porté sur sa personne comme candidat de la Majorité Présidentielle. Ensuite, il a remercié de vive voix, les 13 parlementaires qui ont voté pour lui, et aussi les 10 autres qui ont voté pour son challengeur, confirmant et témoignant ainsi un véritable jeu démocratique. Se voulant grand rassembleur, Denis Kambayi a lancé un appel à l'unité de tous les Kasaïens du centre pour reconstruire ensemble leur ville de Kananga et tous ses territoires.

Dans son projet de société présenté aux élus du peuple, le lundi 18 décembre, Denis Kambayi a bien identifié les problèmes du Kasaï Central et proposé les pistes de solutions, à la grande satisfaction de l'Assemblée provinciale. Le nouveau Gouverneur a présenté une vision articulé autour de 7 axes. A savoir : la sécurité, l'autosuffisance alimentaire, l'eau et l'électricité, le désenclavement du Kasaï Central, l'environnement de la ville de Kananga et des territoires, la relance de la politique sportive et encadrement de la jeunesse ainsi que les élections.

S'agissant de l'eau et de l'électricité par exemple, Denis Kambayi a promis ce qui suit : « ayant la Regideso comme distributeur traditionnel que nous appuierons régulièrement pour l'approvisionnement de la Ville de Kananga en eau potable, nous mettons en place dans les mois qui suivent un projet bancable de forage d'eau à travers les milieux ruraux de la province pour permettre à toute la population d'avoir accès facile amélioré à l'eau potable. Cela est possible car, nous avons des contacts avec des partenaires disposés à nous accompagner quant à ce». En outre, Denis Kambayi a noté que la Province du Kasaï Central est une province à vocation agricole, secteur qui emploie plus de 70% de la population. Jadis grenier agricole pour les provinces sœurs, la production agricole a sensiblement diminué, ce qui a entraîné une insécurité préoccupante. Ainsi, Denis Kambayi a promis de se battre avec le concours de tout le monde, pour rendre espoir aux filles et fils du Kasaï Central à travers le renforcement des capacités pour la production locale, de manière à leur permettre de consommer local.

Qui est Denis Kambayi ?

Le nouveau Gouverneur du Kasaï Central est né le 03 octobre 1966, fils de Cimbumbu Alphonse, originaire de Bakwa Tshipanga dans la Mission Protestante Lubondayi, village Ntolo et de Mputu Anastasie, originaire de Bitanda, Secteur de Dibanda, Territoire de Dibaya. Après ses études primaires à Mutoto, il était inscrit à l'Institut Technique d'Etudes Sociales de Kananga, où il décrocha son diplôme d'Etat. Denis Kambayi est licencié en droit à l'Université de Kinshasa ; Doctorant en droit et Chef des Travaux à l'Université de Kinshasa ; Ancien cadre de la Direction Générale des Impôts ; Plusieurs fois Conseiller dans les cabinets ministériels ; Avocat au Barreau près la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe ; Député National Honoraire, élu de la première législature de la 3ème République ; Ministre national honoraire de la Jeunesse, Sports et Loisirs ; Denis Kambayi est également Président National en exercice du Grand Kasaï Fondation Asbl.