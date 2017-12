Congo-Kinshasa: Loi sur les ASBL - Me Georges Kapiamba et Rigo Gene éclaire l'opinion

Il s'est tenu hier, mercredi 27 décembre 2017, au Centre des Ressources des Médias sis commune de la Gombe, un café-presse organisé par Internews, en collaboration avec le journal de la Démocratie Vox Congo.

Il était question pour les organisateurs de ces assises d'inviter les protagonistes politiques, les membres de la société civile et, enfin, les bénéficiaires de ladite loi à réfléchir ensemble et à analyser à la loupe l'économie générale du projet de loi initié par le Ministre de la justice, Alexis Thambwe Mwamba, portant modification de la loi N°004/2001 du 21 juillet sur les dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Dans cette optique, le Président de l'ACAJ, Georges Kapiamba, et le SG de l'ONGD, Rigo Gene Woyie, deux panélistes du forum, ont apporté une lumière nécessaire sur cette loi en devenir.

Depuis que le texte a été jugé recevable le 5 novembre 2017, à la Chambre Basse du Parlement, la loi portant sur les ASBL est sujet de division et controverse. Tenez ! Le texte général est souvent accusé de tous les maux, non seulement par la société civile mais, aussi, par certains analystes politiques.

En effet, les orateurs du jour sont montés au créneau pour dénoncer l'exposé de motif du Ministre initiateur du projet.

Manifestement, ils se mobilisent pour barrer la route à son adoption par les deux Chambres. Pour la plupart d'intellectuels, ce projet de loi est comme une loi coupe-gorge et liberticide tendant à faire reculer la démocratie. Cela, surtout en cette période cruciale de l'histoire de la RD Congo. Toutes ces obstinations sont-elles justifiées ? Oui, répond sans hésitation les deux panélistes. «Le changement apporté au travers de cette loi sur les ASBL, n'améliore pas la démocratie», affirme Rigo Gene Woyie, secrétaire général du Conseil National des ONG de Développement du Congo.

Dans l'exposé de motif du Ministre Alexis Thambwe Mwamba, le projet de loi précise que les enquêtes menées ont démontré que près de 3569 Associations Sans But Lucratif de droits congolais et de droits étrangers sont dépourvues de personnalité juridique. Par conséquent, ces ASBL ne seront plus en mesure d'exercer librement en République Démocratique du Congo. Ce n'est pas tout, devant les honorables Députés nationaux, à en croire le président national de l'ACAJ, le Ministre de la justice avait prétendu avoir récolté le consentement des acteurs opérationnels et bénéficiaires des ASBL ainsi que des ONG en vue d'apporter des modifications nécessaires afin de mettre de l'ordre dans ce secteur. Pour Me Kapiamba, ces arguments ont servi tout simplement à engager les réformes par tous les moyens.

Selon l'article 15 bis, ce projet de loi stipule que sous peine de nullité, l'ASBL est tenue de déclarer par écrit au Ministre de la justice, avec copie au ministre des finances, dans les 8 jours à dater de la réception, l'origine de tout fonds d'au moins 5000 USD. En cas de nullité prévue, la dissolution est prononcée par le Ministre de la justice qui peut même ordonner la confiscation des fonds non déclarés par l'ASBL ou ONG concernée. Cette situation donne, en effet, au Ministère un pouvoir absolu. Elle donne du fil à retorde pour les bénéficiaires, qui dénoncent ainsi la motivation de la loi qui, pour la plupart, fait de cette affaire un sujet aux visées politiques arrêtées.

Zoom

Le texte se trouvant sur la table de l'Assemblée Nationale sera aussi examiné lors de la session extraordinaire prévue au lendemain de la fête de bonana 2018, soit le 2 janvier. Ce dernier n'épargne personne. Pour information, les ONG internationales sont également visées. Si le projet de loi passe, il leur sera, du moins pour la plupart, interdit d'exercer une activité politique. Sous peine d'interdiction d'exercer leurs activités en RDC, les ONG internationales ne pourront solliciter, recevoir, accepter ou agréer des dons d'un pays étrangers, qu'après avoir préalablement informé le Premier ministre. Selon Rigo Gene, cette loi porte atteinte à la liberté d'association. Il faut noter que cet échange a connu la participation des journalistes, sous la supervision du patron de l'actualite.cd, Patient Ligodi.