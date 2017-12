Congo-Brazzaville: FMI - Maintenir les acquis des fonctionnaires et agents de l'Etat dans le futur programme

Le gouvernement congolais et le pasteur Ntumi, qui ont conclu le 23 décembre un accord de cessez-le-feu pour… Plus »

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mouamba, commentant le projet de loi de finances de l'année prochaine, a rappelé qu'il s'inscrivait dans les grandes lignes du prochain programme avec le Fonds monétaire international (FMI). S'agissant des axes fondamentaux de ce prochain budget, il a cité l'engagement pris auprès du FMI de ne pas impacter les salaires et traitements des fonctionnaires et agents de l'Etat dans le futur programme ; le maintien d'un niveau d'investissements permettant de soutenir une certaine activité économique, malgré la crise. Les deux autres étant la préservation des filets sociaux, notamment en faveur des compatriotes les plus fragiles et les efforts rendus nécessaires de réduction substantielle du train de vie de l'Etat.

