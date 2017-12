Congo-Brazzaville: Et l'an 2017 fut ... (3)

Le gouvernement congolais et le pasteur Ntumi, qui ont conclu le 23 décembre un accord de cessez-le-feu pour… Plus »

Dans le domaine de la prévention et de la gestion des crises, loin de se retirer comme il aurait été en droit de le faire étant donné l'ampleur des problèmes internes auxquels il se trouvait confronté, le Congo a non seulement poursuivi la mission qui lui était confiée par l'Union africaine en Centrafrique, mais encore il a ouvert de nouvelles voies vers la paix, en Libye tout particulièrement où il a répondu aux attentes des chefs de villes et de tribus en les invitant à dialoguer à Kintele, dans la proche banlieue de Brazzaville. Le jour viendra, du moins faut-il l'espérer, où la communauté internationale en général et la communauté africaine en particulier nous remercieront à haute et intelligible voix de n'avoir pas baissé les bras dans le moment difficile que nous vivions.

Alors que les tensions financières générées par l'effondrement des cours du pétrole s'aggravaient au fil des mois, il convient, en cette fin d'année 2017, de souligner le fait que le Congo n'a pas dévié d'un pouce dans sa volonté, d'une part, de contribuer à la protection de la nature et, d'autre part, de mener à bien les missions de prévention et de gestion des crises qui lui étaient confiées par la communauté internationale.

