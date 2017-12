Angola: A peine lancé par la Russie, le premier satellite angolais ne répond déjà plus

« On a complètement restructuré le secteur, poursuit la géographe. L'agence Roscosmos n'existe plus. Une structure différente, également nommée Roscomos, gère l'aérospatiale russe mais il s'agit d'une maison commune dans laquelle sont regroupées toutes les industries spatiales russes. La période d'adaptation est rendue sans doute encore plus délicate par l'apparition de nouveaux processus industriels ».

« En termes de lancement, c'est la responsabilité du lanceur tandis que si le satellite a un problème, cela va être la responsabilité du maître d'oeuvre, explique Florence Sborowsky, chercheure à la fondation pour la recherche stratégique en charge des politiques spatiales à Lyon. Ce satellite a la particularité d'être issu d'une collaboration entre le Russe RKK Energia qui a développé le satellite et Airbus Defence And Space qui s'est occupé de la charge utile ».

AngoSat 1 ne répond plus. L'antenne de l'appareil a-t-elle été endommagée ? Est-ce la coiffe du lanceur qui ne s'est pas complètement détachée lors de la séparation du satellite et du dernier étage frégate de la fusée ukrainienne Zenit ? Les experts devront répondre à toutes ces questions si le signal n'est pas rétabli.

La Russie a perdu le contact ce 27 décembre avec le premier satellite angolais de télécoms lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Les experts russes et angolais espèrent toujours pouvoir rétablir la liaison avec l'appareil. En attendant, cette perte pose des questions à la fois en termes de responsabilités et d'impact sur le programme spatial russo-angolais.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.