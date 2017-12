Burkina Faso: Journée continue - Les nouveaux horaires de la Fonction publique

C'est un document rédigé par Me Hermann Yaméogo. Il porte sur le coup d'Etat manqué du 16… Plus »

En tout état de cause, les responsables hiérarchiques et les services de contrôle de l'Etat sont appelés, chacun en ce qui le concerne, à jouer sa part de responsabilité pour le strict respect de ces nouveaux horaires, toute chose qui contribuera à rehausser le niveau de rendement des structures et à faire de l'administration publique, une administration moderne, efficace et répondant au mieux aux préoccupations des usagers.

Le Ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale à l'honneur de rappeler aux agents publics et aux usagers du service public que, conformément au décret n° 2017-1232/PRES/PM/MFPTPS du 21 décembre 2017 portant modification du décret n° 2015-1048/PRES-TRANS/PM/MFPTSS du 15 septembre 2015 instituant la journée de travail continu dans les administrations du secteur public, les horaires de travail de l'administration publique se présentent désormais comme suit, pour compter du lundi 1er janvier 2018 :

