Cote d'Ivoire: Incendie au grand marché d'Abengourou - Le gouvernement apporte son soutien aux commerçants

« Nous vous appelons tous au courage et à la dignité devant cette épreuve. Le gouvernement se tient à vos côtés et ne vous abandonnera pas ». C'est l'essentiel du message de réconfort du gouvernement que Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des Pme, a traduit aux commerçants d'Abengourou ce mercredi 27 décembre 2017, à la salle des fêtes de la mairie de la ville.

C'était lors d'une visite qu'il effectuait dans l'Indénié-Djuablin à la suite du grave incendie survenu dans la nuit du 22 au 23 décembre dernier au marché central de la ville. Un drame qui a plongé au total 363 commerçants dans le désarroi et dont le préjudice provisoire est évalué à près d'un milliard de Fcfa.

Sur place dans la "Cité royale", l'émissaire du gouvernement s'est rendu successivement chez Fadi Ouattara, Préfet de région et Nanan Boa Kouassi III, Roi de l'Indénié à qui, il a traduit la compassion de toute la nation.

Pour la suite, Souleymane Diarrassouba s'est rendu sur les décombres encore fumantes du marché pour, a-t-il dit, constater lui-même l'importance des dégâts. « Nous pouvons vous rassurer qu'un compte-rendu fidèle sera fait au gouvernement afin que des mesures appropriées soient prises », a-t-il réconforté les sinistrés.

Le ministre du Commerce a singulièrement appelé ses hôtes du moment à faire preuve de responsabilité et de courage pour se relever de leurs peines en refusant « cet horizon qui semble insaisissable et brouillé par la profondeur de leurs blessures et de leurs pertes, pour reconstruire l'avenir qu'il faut nécessairement réussir ». Il a exhorté les sinistrés à ne pas se laisser vaincre par le drame et les a appelés à se doter d'une volonté nouvelle pour rebondir.

En attendant les conclusions de l'enquête ouverte, le ministre a remis la somme de 10 millions de Fcfa aux sinistrés. De quoi réjouir Berthé Lamine, porte-parole des commerçants qui a, toutefois, recommandé leur relocalisation et un appui financier. Il a aussi souhaité la reconstruction du marché avec des mesures de sécurité dignes d'un marché moderne.

Amoikon Kouakou Banga, maire de la ville, s'est, pour sa part, félicité de l'initiative de compassion du gouvernement.