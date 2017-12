Burkina Faso: Commission constitutionnelle - Ce que sera la Ve République

L'évolution des travaux de la Commission constitutionnelle et les grandes tendances du projet de nouvelle loi fondamentale en vue du passage à la Ve République ont été présentés, hier 27 décembre 2017, aux journalistes lors d'une conférence de presse. Ses animateurs, dont le président de ladite commission, Me Halidou Ouédraogo, ont souhaité à travers ce canal informer l'opinion publique nationale et internationale du contenu du projet, fruit de 68 jours de discussions et d'échanges pour trouver un consensus sur chacun des 15 titres renfermant au total 200 articles. Les dispositions de la nouvelle Constitution consacrent, entre autres, le renforcement des droits du citoyen, la limitation du nombre de mandats présidentiels et l'abolition de la peine de mort.

Après la remise de l'avant-projet de nouvelle loi fondamentale au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le 14 novembre dernier, les responsables de la Commission ont opté hier pour un échange avec la presse. Me Halidou Ouédraogo et ses collaborateurs considèrent les journalistes comme leur interface avec la société et entendent par conséquent donner aux Burkinabè par l'entremise de ces derniers les informations nécessaires qui guideront leur choix en cas de référendum constitutionnel. C'est donc pour ne rien omettre des différentes étapes liées à la rédaction du document que le rapporteur général, Luc Marius Ibriga, a passé en revue le contexte et les justifications de l'avant-projet, la méthodologie utilisée, les grandes tendances de la nouvelle Constitution ainsi que les recommandations issues de leurs travaux.

«La rédaction du document est intervenue dans un contexte marqué par une volonté de changement exprimée par le peuple. Cela s'explique par la banalisation de la Constitution de la IVe République du fait des révisions intempestives, opportunistes et intéressées ; le rejet du pouvoir personnel d'inspiration monarchique et l'absence d'alternance et de démocratie sociale », a fait observer le rapporteur général de la Commission. Et d'ajouter que la nouvelle Constitution se veut l'affirmation symbolique du «plus rien ne sera comme avant », d'une gouvernance fondée sur l'équilibre des pouvoirs et la reddition des comptes.

Dans l'organisation pratique, il y a eu d'abord un renforcement de capacités des commissaires avec des experts sur la notion de Constitution, sur ce qui est attendu d'un document pareil, 6 comités thématiques ont ensuite été mis en place afin de réfléchir sur les grands thèmes de la loi fondamentale (préambule ; des droits, libertés et devoirs des citoyens ; les propositions relatives à l'Etat et à la souveraineté nationale ; l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs exécutif et législatif ; le pouvoir judiciaire ; les institutions ainsi que la révision constitutionnelle et les dispositions transitoires et finales). «Chaque comité thématique est passé en plénière exposer le contenu de son travail et on en a discuté article par article après avoir examiné le préambule. Les dispositions ont aussi été adoptées article par article sur la base du consensus, c'est-à-dire quand il n'y avait pas d'objection d'une composante», a relevé Luc Marius Ibriga. La première mouture, ainsi obtenue, a été présentée dans la foulée aux treize régions du Burkina Faso et, au-delà des frontières nationales, à la diaspora bien qu'elle eût également ses représentants à la commission. En tenant compte des observations, des propositions, des suggestions de cette catégorie de Burkinabè, les commissaires ont adopté la seconde mouture, qu'ils ont présentée au chef de l'Etat et reçu en retour pour l'examen final.

«Cette Constitution marque un renforcement des droits du citoyen. On a consolidé certains droits qui existaient et on en a créé d'autres : au titre des nouveaux droits, ce sont les droits sociaux de base (santé, logement, alimentation, énergie, etc.) ; l'affirmation des droits des jeunes et des femmes ; l'accès sans aucune discrimination à la terre ; la protection des personnes âgées et de celles vivant avec un handicap ; le droit pour les individus de saisir le Conseil supérieur de la magistrature parce qu'ils ont quelque chose à reprocher à un magistrat ainsi que le droit de tout citoyen de demander des comptes pour ce qui est de la gestion de la chose publique », a-t-il expliqué. Le texte consacre également le caractère obligatoire et la gratuité de l'école pour les enfants des deux sexes. Le citoyen sera obligé, en retour, de respecter la Constitution ainsi que les lois et règlements en vigueur. En outre, il sera exigé du Burkinabè un respect scrupuleux du bien public. «Cela veut dire que les détournements de deniers publics et autres seront considérés comme des crimes économiques imprescriptibles ; en d'autres termes, tant que la personne mise en cause est en vie, on peut la poursuivre devant les tribunaux afin qu'elle réponde de ses actes. Le citoyen sera tenu d'accomplir sa fonction avec compétence, probité, dévouement et loyauté. Le juge pourra tirer toutes les conséquences de droit par rapport à la manière de gérer la chose publique», s'est-il empressé de dire pour répondre aux critiques selon lesquelles cette nouvelle loi accorderait plus de droits que de devoirs.

Dans le souci d'équilibrer les pouvoirs, l'institution présidentielle sera réformée et mieux encadrée. Le chef de l'Etat restera la figure marquante du régime mais ne pourra pas prétendre à plus de deux mandats continus ou discontinus. «En clair, si vous avez été président du Faso pendant 10 ans, vous ne pouvez plus briguer la magistrature suprême. Le président ne pourra pas utiliser la procédure du référendum législatif pour réviser la Constitution», a déclaré Luc Marius Ibriga. Contrairement à la loi fondamentale en vigueur, dans la nouvelle, la haute trahison sera désormais définie et le premier des Burkinabè pourrait être destitué par une procédure devant la Cour constitutionnelle (nouvelle dénomination du Conseil constitutionnelle). La peine de mort, qui figure toujours dans notre arsenal juridique, sera tout simplement abolie, le pays étant déjà abolitionniste de fait.

La nouvelle Constitution contient 15 titres, 200 articles, étalés sur 58 pages. Sans verser dans l'autosatisfaction, le président de la Commission, Me Halidou Ouédraogo, a estimé qu'ils ont abattu un grand travail. L'organe a fonctionné avec un budget global d'environ 413 millions de francs CFA.