Cote d'Ivoire: Politique nationale - La Poeci plaide pour la tenue des élections locales en 2018

La Plateforme de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire (Poeci) a organisé une conférence de presse le mardi 26 décembre 2017. Au menu de cette rencontre, la réforme du cadre juridique et institutionnel des élections et la tenue effective des élections locales (municipales et régionales) en 2018.

« La Poeci souhaite attirer l'attention du gouvernement ivoirien, la Commission électorale indépendante (Cei), des institutions nationales et internationales et les acteurs politiques sur la mise en œuvre rapide des réformes électorales. En tenant compte de la Constitution du 8 novembre 2016 et des acquis des cycles électoraux de 2015 et de 2016, et du respect du chronogramme électoral », a indiqué Dr Marie-Paule Kodjo, porte-parole de cette organisation.

Selon la Poeci, au regard des évolutions récentes de l'actualité politique mais aussi des défis à relever pour des scrutins apaisés et crédibles lors des prochaines élections, il est nécessaire de réformer à la fois le cadre institutionnel et juridique des élections en Côte d'Ivoire.

Les réformes souhaitées sont, entre autres, la réforme institutionnelle de la Cei et la révision du code électoral, notamment sur les questions de convoyage des électeurs, le cumul des mandats, le mode du scrutin, le cautionnement, le découpage électoral; la révision annuelle de la liste électorale conformément au code électoral (en précisant la période) ; l'identification et l'état-civil pour une inscription massive des jeunes en âge de voter ; l'intégration du Pvt (méthode de comptage rapide des votes) dans le code électoral.

Pour l'organisation, la consolidation de la démocratie en Côte d'Ivoire passe nécessairement par le respect strict du calendrier électoral. Selon le code électoral en vigueur, la révision de la liste électorale est annuelle « article 6 du code électoral. Aussi conformément à l'article 134 au code électoral, les conseillers municipaux sont élus pour 5 ans », explique Marie-Paule Kodjo.

C'est pourquoi, la Poeci plaide pour des réformes et l'organisation rapide des élections. Ceci en vue de garantir le respect de la durée légale impartie aux mandats des élus locaux mais aussi et surtout de prévenir les conflits qu'entraînent le non-respect des textes.