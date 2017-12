Burkina Faso: Alliance des partis de la majorité - A bâtons rompus avec les militants à Gaoua

Les partis politiques formant l'Alliance des partis de la majorité présidentielle (APMP) ont tenu une assemblée générale le samedi 23 décembre 2017. C'est dans la salle de conférences du conseil régional du Sud-Ouest qu'a été fait le bilan des deux ans de gestion du pouvoir par le président Roch Marc Christian Kaboré. Et l'assemblée générale, présidée par Adama Kanazoé, président de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la république (AJIR), a connu la participation des délégations de l'APMP des provinces du Poni, du Noumbiel, du Ioba et de la Bougouriba.

Cela fait deux ans que le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a été élu. Pour réussir sa mission, il a fait de la communication à la base son cheval de bataille pour mettre en lumière les actions qu'il mène. C'est pourquoi le Plan national de développement économique et social (PNDES), le référentiel de mise en œuvre de toutes les actions gouvernementales, fait l'objet d'explication aux militants du parti majoritaire qu'est le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) et à un certain nombre de partis politiques réunis au sein de l'APMP au profit des populations du Burkina Faso.

Ainsi, les membres de cette instance se sont retrouvés à Gaoua pour faire le bilan des actions réalisées par le chef de l'Etat. La délégation, conduite par Adama Kanazoé de l'AJIR, dans un exposé, a présenté les acquis après deux ans de mandat de Roch Kaboré aux militants de ce regroupement de partis politiques de la région du Sud-Ouest. Pendant 3h, la communication s'est axée autour du bilan en matière politique, de santé, d'éducation, d'eau potable, d'infrastructures routières, d'énergie et d'agriculture de Roch Marc Christian Kaboré. Dans leur exposé, les panélistes ont dit que le chef de l'Etat a consolidé l'ancrage démocratique en séparant réellement les trois pouvoirs : ainsi, le pouvoir judiciaire a été véritablement rendu indépendant par l'amélioration des conditions de vie des magistrats. Dans ce registre, le recrutement de cent magistrats est une réalité et cela se fera pendant trois ans.

Mais ils disent déplorer la lenteur dans le traitement des dossiers pendants et demandent à l'appareil judiciaire de remédier à cette situation qui n'a que trop duré. La liberté d'expression est aujourd'hui une réalité, selon eux. On note plus d'égalité dans l'accès aux concours de la fonction publique. Il y a plus de transparence lors des commandes publiques, ont-ils ajouté. Abordant les volets santé, éducation et eau, ils disent que plusieurs acquis ont été enregistrés : la preuve, vingt-sept milliards ont été injectés dans la politique de gratuité des soins. Et cela a permis à six millions de patients de fréquenter les formations sanitaires. Seize mille agents de santé communautaires ont été recrutés, ainsi que plus de deux mille nouveaux agents de santé.

Environ trois cents ambulances sont en train d'être remises aux différentes formations sanitaires. L'assurance-maladie universelle sera une réalité au cours de l'année 2018. Dans le secteur de l'éducation, plus de mille salles de classe ont été construites au cours de l'année scolaire 2016-2017 et plus de mille autres sont en cours de construction. Entre 2013 et 2014, plus de cinq cents classes ont été construites. Environ quatre cents Collèges d'enseignement général (CEG) ont été construits. Plus de trois CEG ont été transformés en lycées. Il y a également deux lycées scientifiques qui ont été ouverts en 2017. Plusieurs réalisations ont aussi été effectuées en matière de forages. Le secteur de l'électricité n'est pas en reste avec l'inauguration de la centrale solaire de Zagtouli et l'électrification de plusieurs localités. Plusieurs kilomètres de pistes et de routes bitumées ont été réalisés au bénéfice des populations.

Dans le secteur agricole, plus de cinq cents tracteurs, des charrues et des intrants ont été remis aux paysans. La question de l'emploi des jeunes et des femmes a été aussi au cœur des actions du Président du Faso, selon les orateurs du jour. A ce titre, dix-huit mille jeunes et femmes par an ont été recrutés en 2016 et 2017, deux mille cinq cents policiers ont été recrutés en 2017, plus de cinq mille jeunes diplômés l'ont été pour le compte du secteur de l'éducation dans le cadre du programme emplois jeunes du ministère de la Jeunesse.

« Nous avons rencontré une population enthousiaste qui a été très heureuse d'avoir des informations fraîches », a déclaré Adama Kanazoé. Elle en avait réellement besoin, a-t-il ajouté. Des participants, à l'image de Sansan Dominique Dolly de la sous-section MPP de Bouroum-Bouroum, et Eugène Hien de la section MPP de Gaoua ont dit leur satisfaction de la tenue de cette rencontre et surtout des acquis enregistrés après deux ans du mandat présidentiel.