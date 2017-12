Cote d'Ivoire: Fêtes de fin d'année - Beugré Mambé explique le symbolisme du don

« Un don n'a pas de hauteur, de largeur ni de profondeur. Il n'a que de la valeur », a expliqué Robert Beugré Mambé, ministre-gouverneur. C'était à l'occasion de la remise du don du Chef de l'État aux villages Atchan, le 21 décembre 2017.

Selon lui, il est important de comprendre le sens du don. Donner un sac de riz, du sel, de la boisson forte, des tomates, etc. représente un symbole. « Lorsqu'on verse la boisson, il y a une parole qui est prononcée. Dans l'eau de boisson qui est versée (il y a une partie eau et une partie alcool), la partie alcool s'évapore et remonte vers le ciel avec la parole que nous lui avons communiquée. Ce qui signifie que le sol et le ciel sont témoins de ce que nous faisons ». Pour le ministre Beugré Mambé, tout est dans la parole.

« Lorsqu'on invoque les ancêtres, certains disent qu'on adore les ancêtres. C'est de l'ignorance car on invoque les ancêtres pour dire que nous avons reçu les enseignements qu'ils nous ont légués et nous sommes prêts, à notre tour, à transmettre aux générations futures. On n'invoque pas les ancêtres pour gâter les choses », explique-t-il.

Avant de poursuivre: « l'eau bénite utilisée par les chrétiens, l'eau n'est rien en elle-même mais le prêtre avant de donner cette eau, il jeûne pendant des jours et communique un message (des paroles divines de bénédiction pour ses utilisateurs) à l'eau (qui capte ces paroles) avant de donner. Donc pour l'usage de l'eau bénite, une seule goûte suffit. On n'a pas besoin de prendre beaucoup. Le sel utilisé lors d'une alliance signifie que cette alliance est indestructible parce que le sel est quelque chose d'indestructible ».

Selon lui, le Président de la République le sait. C'est pourquoi, chaque année, il fait des dons. Et « le don aux chefs traditionnels signifie qu'ils sont les gardiens de la tradition. Ils sont aussi des canaux de transmission, c'est-à-dire, ceux par qui le message peut arriver au fin fond de chaque foyer. Sinon, ce don si important soit-il ne peut suffire à satisfaire tous les habitants de ces 150 villages Atchan. Certains villages comme Ébimpé ont 10 000 habitants, Attingué (15 000), Songon-Agban (10 000), Songon-Kassamblé (9 000), Akoupé-Zérégui (23 000). A travers ces dons, il s'agit de leur dire merci et les inviter à continuer de prier pour la Côte d'Ivoire », a expliqué Beugré Mambé.