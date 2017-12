Togo: La LCT met en garde "pour une quelconque augmentation des prix à la pompe"

Depuis hier, à Dapaong, dans le Nord du Togo, soit vous déboussez 800 F cfa et vous avez le carburant dans votre réservoir ou vous ne le faites et il reste à sec. Donc vous ne pouvez plus rouler. Informée de la situation où l'approvisionnement en carburant est devenu la croix et la bannière pour les consommateurs de ladite localité, et qui est la résultante donc d'une pénurie artificielle créée par certains spéculateurs, la LCT (Ligue des Consommateurs du Togo), a décidé par un communiqué "d'inviter les sociétés pétrolières à garantir la disponibilité des produits pétroliers et accessibles à tous consommateurs sans discrimination aucune".

Aussi met-elle "en garde les autorités en charge de la distribution et la commercialisation des produits pétroliers pour quelconque augmentation des prix à la pompe".

Sur le terrain, à Dapaong, d'après la Section locale de la LCT, "plusieurs stations disposant des stocks refuseraient de servir les consommateurs motocyclettes mais en revanche servent les vendeur ambulants qui par pure spéculation vendent le litre à plus de 800FCFA par endroit".