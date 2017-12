Afrique: Kofi Yamgnane - "La France ne peut pas continuer à faire comme si le Togo est une tâche noire au sein de la Francophonie"

Se fondant sur les manifestations qui ont cours dans le pays depuis déjà quatre mois, le Franco-Togolais croit que la manipulation du Nord contre le Sud est tombée. "Je crois que cette fois-ci les choses ont bougé. les choses ne se passent plus de la même façon. ce n'est plus seulement les éwé qui manifestent ou qui veulent le pouvoir, c'est toutes les ethnies qui manifestent. la marmite est pleine", s'en réjouit-il.

Bien que ne cautionnant pas les coups d'Etat ou les prises de pouvoir, il juge que "C'est que Yaya Jammeh, Eduardo Do Santos, Robert Mugabe... soient tombés" mais, trouve-t-il qu' "il en faudrait d'autres pour que l'Afrique puisse commencer à faire son évolution vers la démocratie". En tout cas, il croit fermement que "la démocratie ne peut pas se faire s'il n'y a pas d'alternance" et avertit, "ces gens là s'accrochent toujours au pouvoir, ça peut se terminer mal pour eux". Il formule pour l'Afrique, le souhait que ce que "les alternances arrivent par la voix du peuple. Que le peuple se donne librement ses dirigeants, comme au Burkina Faso, comme j'espère, il se prépare au Togo. Les renversements par les coups d'Etat comme ça s'est passé au Zimbabwe, ce n'est pas souhaitable pour l'Afrique. Il faut que ça s'arrête. en 50 ans d'indépendance, l'Afrique a connu 88 coups d'Etat".

Il est en 2013, auteur de l'ouvrage "Afrique, introuvable démocratie", paru aux éditions Dialogue. Lui c'est le Franco-Togolais, Kofi Yamgnane, plusieurs fois ministre dans des gouvernements socialistes en France et ancien candidat à la présidentielle de 2005 au Togo. Dans un entretien à nos confrères de Rfi ce jeudi, il interpelle les chefs d'Etats africains qui continuent de s'accrocher au pouvoir et aussi la France à aller au delà des simples paroles.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.