Ile Maurice: Coromandel - Il tente de tuer son ex-femme avec un couteau

Aucun dénouement positif n'est sorti de la négociation entre le syndicaliste Atma Shanto et les… Plus »

Le calvaire d'Anita a débuté lors du troisième anniversaire de son benjamin. Ce jour-là, elle a appris que son mari, avec qui elle vivait depuis plus de dix ans, entretenait une relation extraconjugale. Depuis, allèguet-elle, il la violentait régulièrement. «Li lev bann lager dan lakaz dévan zanfan. Li baté, li tranglé et touf mwa kan li sou.»

Toutefois, son agresseur l'a rattrapée un peu plus loin et lui a don- né des coups de couteau au bras et à l'arcade sourcilière. Secourue par un bon Samaritain qui passait dans le coin, Anita a été conduite au poste de police pour rapporter l'agression. Elle a ensuite été transportée à l'hôpital Jeetoo car elle saignait abondamment.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.