Ile Maurice: Nominations politiques - Virulente sortie de Lutchmeenaraidoo contre cette pratique

Aucun dénouement positif n'est sorti de la négociation entre le syndicaliste Atma Shanto et les…

Qu'à cela ne tienne, Vishnu Lutchmeenaraidoo ne s'est pas laissé aller au découragement par les pratiques qu'il a dénoncées. Et c'est avec enthousiasme qu'il a fait la présentation de la feuille de route de son ministère pour les années à venir. Une ambition caractérisée par un repositionnement de la diplomatie économique du pays, qui se veut plus dynamique.

Il dit ne pas comprendre comment Maurice peut faire exception à la règle, en déposant un bilan négatif concernant la performance des casinos. MK n'a pas été épargnée non plus. Vishnu Lutchmeenaraidoo explique que la situation est telle que des groupuscules, représentant des intérêts politiques spécifiques, y prolifèrent. Selon le ministre, ils opèrent à l'intérieur du système administratif, sans aucune intention d'œuvrer pour l'intérêt supérieur de l'institution.

