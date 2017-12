Mali: Fin des ennuis judiciaires pour Amadou Toumani Touré

Les Petites et Moyennes Entreprises (Pme) qui représentent près de 80% de nos économies locales,… Plus »

Au départ Amadou Toumani Touré avait été accusé de haute trahison, soupçonné notamment de connivence avec les groupes armés du nord, soupçonné aussi d'avoir favorisé la pénétration et l'installation de forces étrangères sur le territoire national. À cela s'ajoutait aussi des griefs de démoralisation de la troupe par des nominations de complaisance et même de destruction de matériel militaire. Mais au moment ou l'ancien président Amadou Toumani Touré est de retour, la commission ad hoc mise en place par l'assemblée nationale pour le mettre en accusation a déjà vidé le dossier, après avoir entendu pas moins de 70 personnes.

L'ancien président malien Amadou Toumani Touré est de retour au pays. Il est rentré au bercail dimanche dernier après près de cinq ans d'exil au Sénégal. Président déchu, il a longtemps été accusé de haute trahison et l'assemblée nationale du Mali avait été saisie pour le mettre en accusation et le traduire devant la Haute cour de justice. Depuis, les députés n'ont pas réussi à avoir des preuves de sa culpabilité et ont demandé l'abandon des poursuites contre lui.

