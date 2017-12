Sénégal: Au pays les migrants continuent à espérer rejoindre l'Europe

Une somme considérable, surtout lorsque, comme Omar Diouf, on est né dans une famille démunie. Le jeune homme n'a pas fréquenté l'école occidentale. Marié et père d'une fille, celui-ci vit au jour le jour dans la banlieue de Dakar. Il n'a qu'un seul projet : rassembler la somme nécessaire pour tenter une nouvelle fois sa chance.

Il confie que les images de la vente des migrants subsahariens comme esclaves ne l'ont pas dissuadé. Et il s'en remet au destin : "Je suis un croyant. Je sais que tout arrive par la volonté divine. Si Dieu le veut pour moi aussi, je ne peux pas y échapper." L'absence de perspective professionnelle et la précarité sont les raisons principales de sa volonté de repartir. "La vie est dure au Sénégal. Même avec un métier, on s'en sort difficilement. Alors qu'on doit mettre nos parents dans de bonnes conditions de vie. On doit donc trouver quelque chose de mieux", explique le jeune homme.

