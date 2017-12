Madagascar: CSR - ONG GEDH - La riposte contre la peste continue

La désinfection et la désinsectisation pour supprimer les vecteurs de la peste.

La fin d'épidémie a été annoncée mais la lutte et les dispositions pour endiguer la maladie doivent continuer. C'est ce à quoi l'ONG GEDH ou Gestion Environnementale et Développement humanitaire, avec le Centre de Santé Rakotonandrasana (CSR) se sont récemment attelés.

Menées dans les quartiers d'Analamahitsy Cité, Analamahitsy Tanàna, Ankerana et Mahamasina, les actions de riposte contre la peste consistaient à des formations sur l'éducation sanitaire, à des séances de counseling axées sur l'importance de la propreté ainsi que de l'hygiène. Les activités ont également consisté à des dons de matériels aux « fokontany » d'Analamahitsy Cité et d'Analamahitsy Tanàna ainsi qu'à des séances de désinsectisations et de désinfections des quartiers environnants.

Il convient par ailleurs de noter que des Malgaches et d'anciens volontaires Japonais résidents au Japon (Saitama, Tokyo et Okinawa) ont soutenu l'appel pour les dons de matériels. Et ce, dans le dessein d'atteindre les objectifs. Ces derniers ont été atteints car 1.000 personnes - dont la majorité des enfants - ont été mobilisées durant les actions de riposte.