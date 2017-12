Madagascar: Fondation BOA - Des cadeaux pour les enfants les plus démunis

La Fondation BOA tient à respecter son engagement citoyen.

Les fêtes de fin d'année sont toujours l'occasion pour les entreprises de démontrer leur engagement citoyen

La Fondation BOA n'a pas oublié les enfants les plus démunis en cette période de fête de Noël et de fin d'année.

Noël solidarité

Comme elle l'a déjà fait l'année dernière, en distribuant cadeaux, jouets et friandises, pour des enfants malades, nécessiteux et orphelins, afin de leur apporter un peu de joie, et par la même occasion, contribuer à alléger partiellement leur vie quotidienne . Dénommé « NOEL SOLIDARITE », l'événement qui a eu lieu le 22 décembre dernier s'était concentré sur 13 centres. En l'occurrence, les enfants de l'EPP d'Ambomanala et les enfants du Centre de Vie EPP d'Ambohidranomanga, les enfants autistes de l'Association Autisme Mada, les enfants de l'Hôpital des enfants Tsaralalàna, les patients de l'Hôpital des Enfants Ambohimiandra, les Enfants Cancéreux HUJRA Ampefiloha et les enfants atteints de maladie rare, FFTD FLM Ambatovinaky, Rantsana Maria Marta, Ecole Fitahiana Zoara Famonjena Antohomadinika, Ecole Fanantenana 67ha, Ecole FJKM Amboasarikely. Une manière, en somme, pour la Fondation BOA d'apporter à ces quelques 2.500 enfants et à leurs parents un rayon de soleil pour ces fêtes de Noel mais aussi pour la nouvelle année qui s'annonce.

Philanthropique

Pour rappel, La Fondation BANK OF AFRICA est une fondation d'entreprise à caractère philanthropique qui a démarré ses activités en 1996 au Bénin. Dirigée initialement vers les domaines de l'art et de la culture, les interventions de la Fondation BOA se sont tournées vers le domaine social en général, plus particulièrement sur l'éducation et la santé. Ce choix politique décidé par son Conseil d'Administration, vise à contribuer à mettre en place les conditions nécessaires à l'épanouissement harmonieux de l'individu. La Fondation BOA vise à apporter une valeur ajoutée réelle en concentrant ses moyens financiers dans des actions aux résultats concrets et mesurables.

Pour ne citer, entre autres que le financement du collège agricole d'Ambalavao, la prise en charge des dépenses pour le soin des femmes atteintes de cancer du sein ou autres cancers curables, le don de fournitures scolaires pour quelques 24.000 élèves des EPP et autres institutions réparties dans toute l'île, la construction d'un « Centre de Vie » à Ambohidranomanga-Ambatomirahavavy, noyau des actions de la Fondation BOA. La Fondation BOA participe également à la lutte contre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus en partenariat avec le Service Oncologie du CHUJRA depuis mars 2016 à travers l'Opération « Tous Unis contre le Cancer ! ».