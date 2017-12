Madagascar: Candidats aux Législatives - Guerre intestine au sein du HVM

La majorité des députés pro-régime veulent porter le maillot du HVM aux prochaines Législatives.

Certains députés en exercice et membres du gouvernement veulent être présentés par le parti au pouvoir. Mais, si la Présidentielle et les Législatives seront cumulées comme en 2013, ils risqueront gros au cas où Hery Rajaonarimampianina ne serait pas qualifié pour le second tour.

S'il est plus ou moins sûr que le président de la République en exercice Hery Rajaonarimampianina sera le candidat du HVM à la prochaine élection présidentielle, la situation se présente autrement au sein du parti au pouvoir quand il s'agit d'identifier ses candidats aux prochaines Législatives. Cette question constitue même une source de division et de dissension au niveau de la formation politique de Rivo Rakotovao. Qui vont donc porter le maillot du HVM qui n'a pas présenté des candidats aux Législatives de 2013 ? Le problème ne se pose pas au niveau des six Arrondissements de la Capitale car personne ne veut s'y présenter au nom du parti au pouvoir.

Par contre, indépendamment du fait que la cote de popularité du HVM chute ces derniers temps dans tout Madagascar, le fait d'être candidat du parti au pouvoir dans certaines circonscriptions constitue un objet de convoitise pour certains politiciens. A l'Assemblée nationale, les députés pro-régime veulent tous être présentés par le HVM. Le problème se pose notamment dans les circonscriptions où les deux députés élus de deux listes différentes soutiennent Hery Rajaonarimampianina. Cette fois-ci, ces deux élus veulent tous être les candidats du « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » alors que cette formation politique ne peut pas présenter deux listes dans une seule circonscription électorale. Le cas du district de Manakara en est une illustration. Qui va y porter le maillot du HVM, Andriatsizehena Benja Urbain (VPM-MMM) ou Razafimahatratra Abel (Mapar II), deux députés connus pour leur soumission au régime Rajaonarimampianina ?

Nouvelles têtes et ministres candidats. Le cas du district de Mananjary attirerait également l'attention dans la mesure où le député Anthelme Ramparany (Indépendant) et le député Kathy (Mapar) figurent actuellement parmi les farouches défenseurs du régime en place. Dans certaines circonscriptions, le HVM ne serait pas obligé de faire appel aux députés en exercice pour les représenter aux prochaines Législatives.

De nouvelles têtes pourraient faire leur apparition. Elles pourraient être des coordonnateurs du parti au niveau des districts. Mais, il y aurait des cas où le parti au pouvoir ne pourra pas contourner certains élus s'il veut gagner. C'est le cas par exemple dans les districts d'Antalaha et d'Antsohihy. Reste à savoir si Laisoa Jean Pierre alias Jaovato (Indépendant) et Rémi dit Jao Jean (VPM-MMM) accepteront de défendre les couleurs du HVM. Dans d'autres circonscriptions, les candidatures de certains ministres risqueraient de poser des problèmes. Autrement dit, les parachutages de l'instance dirigeante du HVM pourraient engendrer des frustrations à la base. Ce serait le cas à Tuléar I ou Tuléar II où l'actuel ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques Gilbert François, qui est une personnalité méconnue dans ces districts, aurait la chance de porter le maillot du parti au pouvoir.

A Tuléar II, l'éventuelle candidature de ce membre du gouvernement pourrait exclure le vice-président de l'Assemblée nationale Helson Brisson Erafa, maintes fois élu président de « Fokontany » avant d'être député. A Tuléar I, en présentant Gilbert François, le régime Rajaonarimampianina tourne le dos à Siteny Randrianasoloniaiko et Maharante Jean De Dieu, qui ont une très bonne cote de popularité dans la Cité du Soleil. Bref, la sélection des candidats aux prochaines législatives constitue un point de discorde au sein du parti au pouvoir.