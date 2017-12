Madagascar: Pétanque - Mini Masters - Bemiray retrouve le sourire !

Modeste, Bemiray refuse la comparaison mais ne désespère pas pour autant d'ouvrir ses portes aux meilleurs boulistes du monde entier. Encore faut-il que le club parvienne à trouver des partenaires internationaux. Et après ce premier pas très prometteur, enfin presque car tout le monde redoute que Dame Pluie ne s'invite à la fête. La suite va être plus facile pour ce club d'Ambodinisotry. C'est tout le mal qu'on lui souhaite...

Le soutien de Mbola Rajaonah. Dans un premier bilan en effet, Bemiray va pouvoir remplir son contrat grâce à l'aide des mécènes dont Mbola Rajaonah connu pour son soutien indéfectible pour le sport en général et plus particulièrement pour les disciplines qui marchent très fort telles la pétanque et le basket-ball.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.