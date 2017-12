Madagascar: Fête de fin d'année - Willy anime la Saint-Sylvestre à Vavatenina

Voilà quelques années que Willy a su se faire un nom en tant que chanteur de musique tropicale. Sans trop sortir ces derniers temps, il élargit son répertoire et prépare déjà un retour en force pour 2018.

Pour la fin d'année, le chanteur fera le bonheur des habitants de Vavatenina. Comme les stars seront presque dans la Capitale, il compte clôturer en beauté l'année dans une ville plus ou moins reculée.

Fidèle à son image, Willy marque toujours la fin de l'année en ajoutant de nouveaux titres dans son répertoire. De ce fait, les premières semaines du mois de décembre ont été marquées par la sortie de son titre « Baly avao gn'anay » au rythme du « Karitaky » et du « mangaliba ». Depuis sa mise en ligne, le clip connait une montée fulgurante.

Pour Willy, 2018 s'annonce chargée. « Ce sera une période de défi pour moi », relate-t-il.

« En ce moment, je travaille sur de nouveaux titres qui constitueront le nouvel album, prévu sortir l'année prochaine », continue-t-il. Effectivement, Willy compte élargir son horizon en matière de musique. « Pour moi, il est temps de voir au-delà et de m'ouvrir plus. Voilà pourquoi mes nouvelles chansons respireront plus du reggae, du slow et du sudaf » enchaine-t-il. Toujours selon le chanteur, le reggae est plus facile à capter, ce qui rend la transmission des messages plus rapidement. Si le titre de l'opus n'est pas encore dévoilé, il a mentionné la mise en ligne de morceau de slow « Aza Ampijaliana » dans les prochains jours..