Madagascar: Partenariat public-privé - Rio Tinto QMM appuie la mise en place de l'UPC Fort-Dauphin

La caserne des sapeurs-pompiers de Fort-Dauphin, l'une des mieux équipées à Madagascar.

L'histoire remonte en février 2012 quand sur une initiative de Rio Tinto QMM, la Commune Urbaine de Fort-dauphin, l'Etat-major Général de l'armée malgache, la région Anosy, l'Association Pompiers France - Fort-Dauphin (APFFD) ont décidé d'unir leur force pour la mise en place de la 3e Unité de Protection Civile (UPC) à Fort-dauphin. Des efforts qui ont abouti le 4 décembre dernier à l'inauguration officielle de la caserne de ladite 3e UPC de Fort-Dauphin.

Grace à ce partenariat public-privé, Fort-Dauphin figure parmi les villes les plus équipées en matière de protection civile. A commencer par la compétence technique des sapeurs-pompiers de la ville qui bénéficient, deux fois par an d'une série de formations dispensées par des missionnaires de l'APFFD. En 2016, la même association a doté l'UPC de Fort-Dauphin de trois camions de lutte anti-incendie et d'une voiture de liaison, en plus des équipements de sécurité. Le transport de ces matériels a été financé par Rio Tinto QMM, alors que la Commune Urbaine de Fort-Dauphin et la ville d'Oissel ont pris en charge le dédouanement des véhicules et des matériels.

Par ailleurs, afin d'optimiser les actions de l'UPC, la Commune urbaine de Fort-Dauphin a réhabilité le bâtiment des voiries municipales afin de les transformer en caserne. Une réhabilitation qui a bénéficié d'un appui financier de 25.000 euros de la part de la ville d'Oissel-sur-Seine. La Commune urbaine de Fort-Dauphin, quant à elle a donné plus de 93 millions d'ariary. Pour l'avenir, ce partenariat prévoit, entre autres la continuation des travaux de réhabilitation et d'aménagement de la caserne, la construction et l'opérationnalisation d'un central d'appel téléphonique, la construction d'un bassin - réservoir d'eau et le renforcement des formations des sapeurs-pompiers. Les travaux de mise en place des bouches d'incendie sont en cours.