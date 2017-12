Madagascar: « Ankizy Misandratra » - Lancement officiel du projet

Hanta Ramakavelo, entourée des dames de l'Inner wheel International.

Hanta Ramakavelo, auteur-compositeur, a écrit des chansons courtes, agréables et faciles à retenir pour communiquer l'intégrité, l'excellence, l'engagement et l'harmonie aux enfants. Avec dix enfants de l'association caritative « La Maison d'Aina » qu'elle dirige, et grâce au soutien du District 920 Océan Indien de l'International Inner Wheel, dirigée par Lova Rakotomalala, elle a lancé le projet « Ankizy Misandratra », une volonté d'éveil et de développement des précieux potentiels de nos enfants pour préparer une génération forte, actrice de sa vie pour impacter positivement dans la société.

Le projet consistait à démocratiser les quatre chansons et le poème écrits par Hanta Ramakavelo, offerts au public pour que le plus grand nombre d'enfants puisse s'approprier ces valeurs et enrichissent leurs caractères. Des partenaires seront mobilisés pour décliner tous les textes dans tous les dialectes parlés dans notre Grande Ile afin que les enfants de toutes les régions soient à l'aise et puissent vivre les textes. Des versions en français et en anglais sont en préparation pour qu'à partir de Madagascar, nous puissions aussi partager au monde.