Madagascar: Tana V - Offensive du TGV

800 enfants étaient présents à Alarobia Amboniloha pour recevoir des jouets et des friandises. L'évènement a été honoré par la présence de tous les responsables du TGV et des représentants du Conseil municipal d'Antananarivo. A noter que cette opération a bénéficié du soutien du Secrétaire national du TGV Hery Rasoamaromaka. D'ailleurs dans son discours, Raharijaona Jean François n'a pas manqué d'adresser un mot de remerciement et d'encouragement au président fondateur du TGV, l'ancien président de la Transition Andry Rajoelina. Il a aussi profité de cette occasion pour sensibiliser les partisans du parti à vérifier leur nom dans la liste électorale afin qu'ils puissent se rendre aux urnes le moment venu.

Le « Tanora malaGasy Vonona » se prépare déjà aux échéances électorales de l'année prochaine. Au niveau du Ve arrondissement, le TGV dirigé par son président du département multiplie les descentes sur le terrain. Le samedi 23 décembre dernier, la famille de leader et non moins conseiller municipal Raharijaona Jean François a effectué une action sociale au profit des enfants issus de familles défavorisées au niveau de 27 « fokontany » du Ve arrondissement.

