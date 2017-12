Sénégal: Affaire Imam Alioune Ndao - Le procès renvoyé au 14 février 2018

Me Mouhamadou Moustapha Dieng, s'adressant au premier président de la Cour d'Appel, lui a dit : « Vous qui êtes à équidistance entre la défense et le parquet, je vous demande de bien vouloir les inviter à nous communiquer l'entier dossier. Nous voulons que vous nous permettiez d'être à égal distance dans ce procès ».

Tour à tour, ses co-inculpés sont appelés. Ils sont une trentaine à répondre devant la justice pour apologie du terrorisme. L'accusé Abdou Diallo alias Abdou Djendel est le seul qui manque à l'appel car n'étant pas extrait de sa cellule. Après avoir appelé l'ensemble des avocats qui se sont constitués pour défendre l'Imam Ndao et compagnie, le premier président de la Cour d'Appel de Dakar a prononcé le renvoi du procès pour le 14 février 2018 en audience spéciale. Il a estimé que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour la bonne tenue d'un procès. Selon lui, le renvoi va permettre à tous les avocats qui se sont nouvellement constitués de mieux s'imprégner du dossier. Toutefois, il a promis que la Cour veillera à ce que toutes les conditions pour un procès équitable soient réunies. L'un des avocats de la défense, Me Mouhamadou Moustapha Dieng, a, à son tour, abondé dans le même sens avant de révéler « de nombreux manquements dans la procédure ».

