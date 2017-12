Madagascar: Silo au Piment Café - « Offramp », le dernier rendez-vous de l'année !

Plus surprenant encore, il trouve toujours le truc qui fait naître l'étincelle et qui accroche le public qui est en perpétuelle découverte. S'armant de sa guitare, se mettant parfois derrière son piano, il crée des ambiances différentes pour faire voyager le public d'un rythme à l'autre. Pour ceux qui n'ont jamais vu le « caméléon de la musique » à l'œuvre, rendez-vous est pris demain soir pour son « Offramp » au Piment Café.

Tantôt rock, tantôt jazz, surprenant même parfois ses spectateurs avec des titres aux allures de world music, Silo a le chic pour faire rêver les mélomanes et faire en sorte que la monotonie ne soit jamais au rendez-vous. Si certains artistes, après trois, quatre albums peinent à trouver de nouvelles formules pour séduire encore et encore leurs inconditionnels, lui semble ne jamais être à court d'inspiration.

Avec lui, les évènements se suivent mais ne se ressemblent jamais. Et les retrouvailles de demain soir s'annoncent très prometteuses ! Avec Silo, les tubes, même les plus connus, retrouvent effectivement toujours une nouvelle jeunesse et sont revisités de manière originale et singulière.

