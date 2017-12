Madagascar: Technologies numériques - De nouveaux matériels pour les étudiants de Mahaboboka Toliara

Remise de matériels de technologies numériques aux établissements scolaires de Mahaboboka Toliary, par les représentants du MPTDN.

5.000 tablettes ont été distribuées aux établissements d'enseignement de base, durant cette année 2017. Des bibliothèques numériques ont également été mises en place, comme celles au sein du CEG Antanimbarinandriana, du Collège Charles Renel à Mahajanga, ou encore du lycée Philibert Tsiranana... Le 21 décembre dernier, c'est Toliara qui a bénéficié de nouveaux matériels de dernières technologies. L'EPP et le CEG de la Commune de Mahaboboka ont, en effet, bénéficié de poste TV écran plat et d'un accès au Canalsat. La remise de ces dons a été effectuée par une délégation du MPTDN (Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique), conduite par le ministre Neypatraiky André Rakotomamonjy.

Cette action fait suite à la promesse émise par le président Hery Rajaonarimampianina, lors de sa descente à Toliara à l'occasion d'une série d'inaugurations. « Cette promesse est désormais tenue, avec la remise et l'installation de ces matériels. Pour améliorer la qualité de l'éducation, de nombreux partenariats sont déjà noués entre le MPTDN et le Ministère de l'Enseignement Public, afin de donner aux étudiants un accès aux TIC. Cet objectif s'inscrit d'ailleurs dans le cadre du projet Numérique pour Tous », a déclaré le ministre Neypatraiky Rakotomamonjy, lors de la cérémonie de remise de matériels.

Opportunités. A noter que les étudiants bénéficiaires ont maintenant accès à plus de 200 émissions qui leurs fourniront des informations sur Madagascar et sur le reste du monde. Histoire, familiarisation aux langues étrangères, sciences, découvertes, etc. bref, nombreux sont les connaissances que ces technologies vont apporter pour les étudiants des zones enclavées. Une opportunité pour ces bénéficiaires d'accéder à des informations, auparavant réservées uniquement aux enfants des familles aisées et aux habitants des grandes villes.

En d'autres termes, la vulgarisation des technologies numériques permet aujourd'hui de réduire petit à petit l'inégalité de chances entre les étudiants des plus grandes villes et ceux des zones les plus éloignées de la Capitale.