Afrique de l'Ouest: Réforme bancaire Bâle II et III - Les PME vont-elles suivre la cadence ?

Mais, se sont-ils désolés, ne contribuera pas au développement du crédit et de l'économie. C'est là que l'autorité de la Banque Centrale qui détient tous les pouvoirs et la capacité technique, est grandement sollicitée pour remettre de l'ordre dans le secteur et anticiper sur toute éventualité.

Ce qui réconforte certains observateurs c'est l'effet assainissement du secteur bancaire. Selon certains acteurs avertis, les réformes de Bâle 2 et Bâle 3 vont aider à améliorer la qualité des crédits, rendre le système bancaire plus solide.

Sur le PCBR, on décide que maintenant toutes les créances impayées de plus de trois mois deviennent des créances douteuses. Ce qui s'affiche comme un rouleau compresseur face à des entreprises hautement fragile.

Le spécialiste en banque interpellé sur la question est catégorique : « Il y a des tas de PME où c'est impossible pour elles de se soumettre à Bâle 2 et Bâle 3 car elles n'ont pas des états financiers certifiés et dans ce cas c'est ne pas connaitre nos pays ».

Les Petites et Moyennes Entreprises (Pme) qui représentent près de 80% de nos économies locales, seront-elles au rendez-vous pour se soumettre aux exigences de la réforme bancaire Bâle 2 et Bâle 3 ?

