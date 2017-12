Ile Maurice: Composition du lait - Red Cow voit rouge

Le lait Red Cow fait l'objet d'une série de messages sur les réseaux sociaux et Internet affirmant qu'il contient l'émulsifiant E476. Ce à quoi Edendale Distributors Ltd, distributeur de la marque de lait en poudre Red Cow, rétorque en mettant en garde contre cette «campagne malicieuse et mensongère menée contre la marque de lait néo-zélandaise».

«Edendale a été informée que des informations fausses et diffamatoires circulent actuellement sur internet et à travers WhatsApp sur le lait en poudre Red Cow. Nous tenons à rassurer notre fidèle clientèle que le lait en poudre Red Cow ne contient pas l'émulsifiant E476 comme faussement allégué. Pour rappel, le lait en poudre Red Cow est certifié Halal par le New Zealand Islamic Development Trust», fait ressortir le communiqué du distributeur, émis ce jeudi 28 décembre matin.

Le polyricinoléate de polyglycérol (PGPR), est un émulsifiant utilisé comme additif alimentaire, identifié sous le numéro E476. De toute façon, même s'il était utilisé, contrairement à ce qu'affirment les rumeurs, l'E476 répond aux normes mauriciennes et islamiques. «Dans le passé, il y a eu des rumeurs contre d'autres produits également, mais nous avons fait des tests et tout est conforme», confirme une source au ministère de la Santé.

Au niveau de la direction d'Edendale, on met cela sur le compte de la concurrence et de la jalousie. «Quand une marque connait un tel succès, il faut s'attendre, de temps en temps, à de telles méchancetés. D'où le pari que nous avons pris sur la qualité de tous nos produits et le respect des valeurs alimentaires de tout un chacun.»