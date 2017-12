Ile Maurice: Messagerie mobile - Whatsapp ne fontionnera plus sur BlackBerry et Windows Phone après le 31 décembre

Aucun dénouement positif n'est sorti de la négociation entre le syndicaliste Atma Shanto et les… Plus »

Dans son communiqué, la direction de l'entreprise explique ce choix par le fait que «les gens utilisaient différemment les téléphones portables lorsque Whatsapp a été créé en 2009». À l'époque, indique-t-elle, «environ 70 % des smartphones qui étaient vendus avaient des systèmes d'exploitation BlackBerry et Nokia. Google, Apple et Microsoft comptaient pour moi de 25 % des ventes».

Et d'ici fin 2018, le Nokia S40 sera aussi concerné. Tandis que l'application détenue par Facebook, ne fonctionnera plus sur les versions Android 2.3.7 et antérieures après le 1er février 2020.

Les utilisateurs existants pourront, toutefois, continuer à parler avec leurs proches. Ils n'auront pas droit à des mises à jour, cependant. Qui plus est, ils n'auront plus la possibilité de créer de nouveaux comptes, ni de vérifier des comptes existants sur ces deux systèmes d'exploitation.

Vous voilà prévenus. Après le 31 décembre, Whatsapp ne fonctionnera plus sur BlackBerry OS et BlackBerry 10, ni sur les Windows Phone 8.0, voire les modèles précédents. C'est ce qu'annonce l'application de messagerie mobile dans un communiqué.

