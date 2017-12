Ile Maurice: Projet hôtelier à Pomponette - «Sak fwa éna prozé devlopman, sertin manifesté», dit Gayan

Aucun dénouement positif n'est sorti de la négociation entre le syndicaliste Atma Shanto et les… Plus »

Dans la foulée, le ministre du Tourisme annonce que l'année prochaine démarrera la construction de six hôtels. Chaque établissement devrait proposer, annonce-t-il, 200 chambres en moyenne. «Avec la construction de nouveaux hôtels et la libéralisation de l'accès aérien, nous maintiendrons Maurice comme une destination de rêve», clame-t-il.

Il insiste. «Aucun projet d'hôtel n'obtient de permis s'il ne respecte pas les normes environnementales.» Et Anil Gayan de citer le cas de l'hôtel du promoteur Clear Ocean Hotel and Resort Ltd qui sera construit à Pomponette. Projet dénoncé par le collectif Aret Kokin Nu Laplaz (AKNL). Le ministre du Tourisme était face à la presse, ce jeudi 28 novembre, pour faire son bilan.

