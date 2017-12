Tunisie: 160 millions d'euros pour la remise en service de la ligne Tunis-Kasserine

Le remboursement de ce financement sera fait sur une période de 18 ans dont 5 de grâce et un taux d'intérêt avantageux de 1%. Il permettra de moderniser et de remettre en service la ligne existante entre Tunis et Kasserine, favorisant les flux de marchandises, de services et de personnes via le réseau ferroviaire, ainsi que le doublement et l'électrification de la dernière section de la ligne du métro du Sahel reliant les villes de Moknine et Mahdia, et le renforcement de la flotte par l'acquisition de six trains électriques modernes.

«Modernisation des infrastructures»

Lors de son intervention, Mme Barrett s'est dit ravie «de soutenir cet important projet ferroviaire, et nous sommes engagés en faveur du programme de développement de la Tunisie pour la période 2016-2020, qui fait de la modernisation des infrastructures de transport, et notamment du rail, un des principaux moteurs du développement économique et de l'inclusion régionale». Ces projets grandioses mobilisateurs vont avoir des impacts positifs sur l'emploi et la situmulation de la vie socioéconomique.

De son côté, M. Laâdhari a indiqué que «ce financement destiné au secteur ferroviaire et en particulier à la région de Kasserine s'inscrit au cœur des priorités de la Tunisie et de son programme gouvernemental qui s'appuie sur le développement de l'infrastructure de base, surtout dans les régions intérieures du pays avec, pour objectif principal, une plus grande intégration de ces régions dans le processus du développement économique national et l'amélioration des conditions de vie des habitants». La région de Kasserine est considérée comme l'une des régions qui ont le plus souffert du déséquilibre régional depuis des années, ce qui s'est répercuté négativement sur la qualité de vie des habitants et la croissance.

Par ailleurs, le ministre a également exprimé sa satisfaction au sujet du développement de la coopération financière entre le gouvernement tunisien et la Berd au cours des dernières années. D'autant plus que cette coopération a touché divers secteurs vitaux, contribuant ainsi au développement de l'activité économique du pays en général. Ce bailleur de fonds a toujours fait confiance à la Tunisie et compte encore la soutenir dans sa politique de transition économique pour atteindre les objectifs fixés en matière de consolidation de l'infrastructure de base, notamment celle qui concerne le secteur du transport.

Depuis le démarrage de ses activités en Tunisie, en septembre 2012, la Berd a investi en Tunisie plus de 390 millions d'euros pour financer plus de 27 projets qui ont contribué à améliorer les conditions de vie des Tunisiens, tout en favorisant les investissements dans des projets d'envergure.