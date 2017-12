Tunisie: L'arnaque de l'art contemporain

Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux enfants. Conservateur apprécié d'un musée d'art contemporain, il fait aussi partie de ces gens qui roulent en voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires.

Il prépare sa prochaine exposition, intitulée «The square», autour d'une installation incitant les visiteurs à l'altruisme et leur rappelant leur devoir à l'égard de leurs prochains. Le Carré est un sanctuaire de confiance et de bienveillance. En son sein, nous avons tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mais il est parfois difficile de vivre en accord avec ses valeurs : quand Christian se fait voler son téléphone portable, sa réaction ne l'honore guère... Au même moment, l'agence de communication du musée lance une campagne surprenante pour «The square», l'accueil est totalement inattendu et plonge Christian dans une crise existentielle.

Le réalisateur suédois de «Snow therapy» Ruben Östlund parvient dans «The square» à développer une réflexion sur la condition humaine, assez pessimiste mais cette réflexion est noyée dans trop de lourdeur, de longueur et de confusion. En effet, même si on arrive à dépasser le parallélisme un peu trop artificiel de l'opposition des deux mondes, celui des clochards et celui des privilégiés qui évoluent dans le monde de l'art, on se retrouve submergés dans un ensemble de sous-histoires un peu déroutantes qui enlèvent au film, pourtant bien réalisé sur le plan technique, son caractère intense qui a pourtant bien démarré avec le vol du portefeuille. Trop d'histoires parallèles et peu communicantes entre elles nous donnent cette impression d'inconfort en visionnant ce film.

La dernière séquence du film, celle de l'homme-singe, compensera nos efforts. Présentée elle-même comme une performance artistique lors d'une soirée mondaine, elle réussit à tenir le spectateur en haleine et nous explique enfin que l'art contemporain qui dépasse les limites de la décence et du bon goût fait aussi partie du quotidien. Autre point fort de ce film est la réflexion sur la communication dans notre monde moderne et qui, au nom du «buzz», ne recule devant aucune limite, même si celle-ci heurte profondément l'entendement humain. Mais le film est absolument à voir ne serait-ce que pour son esthétique et son image (les plongées dans les escaliers sont une vraie prouesse) mais aussi pour son constat qu'il fait sur le caractère illimité de la bêtise humaine.