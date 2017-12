Tunisie: On en redemande !

ESS : Balbouli, Neguez (Brigui 77'), Abderrazak, Bédoui, Boughattas, Trabelsi, Lahmar, Bangoura, Amri (B. Belgacem 66'), Acosta, Maraii (Baayou 85')

CAB : Thamri, Dridi, Yaken, Ressaissi, Hosni, Cissé, Jelassi (Saidani 20'), Belarbi, Hamdouni (B.Chouk 83'), Ounalli, Jendoubi (Médina 44')

Les intentions étaient diamétralement opposées hier entre une Etoile cherchant à confirmer son renouveau depuis l'arrivée de Madhoui aux commandes et un CAB optant pour une approche plutôt prudente. En effet, dès l'entame de la rencontre les coéquipiers de Trabelsi ont carrément «assiégé» le camp bizertin en s'appuyant sur un dispositif en 4-4-2 et un couloir droit particulièrement incisif grâce à la vivacité et l'explosivité du tandem Neguez-Bangoura, se créant au passage un nombre important d'occasions de but. La première a eu lieu à la 6' suite à un relais entre Acosta et Maraii qui s'est infiltré sur la gauche mais son tir a heurté le petit filet. Une minute après, l'attaquant Egyptien -- en grande forme -- a réussi à éviter Seifallah Hosni et servir Amri totalement démarqué sur la gauche qui a raté l'ouverture du score à quelques mètres de la cage de Thamri.

La domination des locaux s'est poursuivie sur la même cadence, puisqu'à la 17' on a assisté à une chevauchée de Bangoura sur la droite suivie d'un centre à l'adresse de Acosta mais le portier du CAB a sauvé in extremis. La seule riposte des visiteurs a eu lieu à la 24' suite à une déviation de la tête passée au-dessus de la lucarne. Quatre minutes après, Maraii lance Acosta en profondeur dont le lobe est passé légèrement à côté du menton droit. L'attaquant Brésilien a été finalement récompensé de ses efforts et sa générosité en réussissant l'ouverture du score à la 34', héritant d'un centre de Lahmar dévié par Boughattas sur Acosta qui ne s'est pas fait prier pour loger le cuir dans la lucarne. Boostés par ce premier but, les Etoilés ne se sont pas endormis sur leurs lauriers en poursuivant leurs velléités offensives et ont failli doubler la marque par Bangoura mais son tir puissant a été stoppé difficilement par Thamri.

De l'efficacité à toute épreuve

De retour des vestiaires, les Cabistes ont tenté de remonter la pente en s'appuyant sur la vivacité du tandem Hamdouni-Ounalli qui a été l'auteur d'un tir puissant à la 48' repoussé difficilement en corner par Balbouli. Les Nordistes ont obtenu gain de cause à la 55' par l'intermédiaire du talentueux Belarbi qui a hérité d'une passe lumineuse de Hamdouni et a eu la subtilité de mettre dans le vent Boughattas d'un dribble astucieux avant de tromper la vigilance du portier de l'Etoile. La riposte de l'ESS a eu lieu deux minutes après par l'intermédiaire de Bédoui qui n'a pas profité de la bévue de Thamri en renvoyant la balle au-dessus de la lucarne.

Piqués dans leur amour-propre après le but d'égalisation de Belarbi, les protégés de Madhoui se sont rués de nouveau sur l'arrière-garde adverse puisqu'à la 75' Amrou Maraii a réussi à planter le second but suite à un bel enchaînement entre Acosta et B. Belgacem auteur d'une entrée fracassante et qui, d'une déviation intelligente, a mis l'attaquant égyptien en situation de face-à-face avec Thamri. Trois minutes après, à peine incorporé à la place de Neguez, Brigui a été fauché dans la surface de réparation par Dridi obtenant un pénalty transformé en deux temps par Lahmar triplant ainsi la marque en faveur des Etoilés. Tout juste après les Cabistes ont tenté de revenir au score et ils sont parvenus à leur dessein à la 94' en réduisant la marque d'un penalty obtenu et réussi par Yaken qui a été fauché dans les 16,5 m par Boughattas.

Au final, les spectateurs attentifs de l'opposition ESS-CAB ont pu assister à l'un des matchs les plus plaisants de la saison, outre le fair-play remarquable entre tous les acteurs. Chapeau bas messieurs !

A noter également que les étoilés ont fourni la prestation la plus intéressante depuis la déconvenue face à Al Ahly, mettant fin ainsi à cette fébrilité persistante qui s'en est suivie.