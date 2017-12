Tunisie: Hoffenheim sur les traces de Ben Amor

Victimes tous les deux de lésion musculaire lors du dernier match face au SG, Amine Ben Amor et Iheb Msakni devront observer d'après le médecin de l'Etoile, le Dr Faiçal Khachnaoui, un repos s'étalant entre 10 et 15 jours. La prochaine trêve hivernale tombe à pic pour remettre sur pieds les deux pièces maîtresses de la ligne médiane étoilée. Dans ce registre,le staff technique accordera un repos de 6 jours à ses joueurs qui débutera à partir d'aujourd'hui.

De son côté,la direction de l'Etoile semble ne pas fermer les portes devant la sortie de son latéral droit, à condition de garantir une transaction financière conséquente. D'ailleurs le président du club sahélien avait promis de donner suite à la requête de la direction d'Ezzamalek. « Je confirme avoir reçu une offre concrète de la part d'Ezzamalek pour s'attacher les services de Neguez qui a pleinement le droit de vivre une autre expérience au sein d'un club de l'envergure d'Ezzamalek après 4 ans et demi de loyaux services avec l'Etoile. Une réponse sera acheminée dans les toutes prochaines heures à la direction du club égyptien après concertation avec les membres du comité directeur de l'Etoile et le staff technique », a déclaré Ridha Charfeddine, mardi soir, sur les ondes de la chaîne égyptienne « On Sport ».

Annoncé du côté de l'Apoel Nicosie, qui a proposé la somme de 300 mille euros, rejetée d'ailleurs par la direction de l'Etoile qui réclame 200 mille de plus pour laisser partir son arrière droit international, Neguez vient d'être convoité par le club égyptien d'Ezzamalek. A ce sujet,Hamdi Neguez n'a pas réfuté l'idée de rejoindre le club de Mortadha Mansour, mais il semble placer la barre haute, en demandant la somme de 500 mille dollars par an, en allant jusqu'à établir un rapport comparatif avec le salaire annuel de Ali Maâloul qui touche, d'après le latéral droit de l'Etoile, 750 mille dollars annuellement à Al Ahly. D'après les derniers échos,les dirigeants d'Ezzamalek ne comptent pas lâcher prise, mais ils entretiennent toujours l'espoir de voir Neguez réduire ses desiderata financiers.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

