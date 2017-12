Tunisie: Le grand défi !

La reprise coïncide avec un match d'une importance capitale pour deux équipes en mal de points, ESZ-USBG, un match à six points dont la désignation pour aujourd'hui au lieu d'hier a créé une atmosphère tendue et la grogne est montée d'un cran dans les milieux sportifs à Zarzis ...Mais il faut reconnaître que la tâche est ardue pour Ridha Jeddi.

Talon d'Achille !

Le talon d'Achille de l'ESZ jusqu'à présent était la pauvreté de l'effectif. On s'attendait donc à une métamorphose avant le coup d'envoi de la phase retour. En revanche, il y a eu des résiliations de contrats (Mhaïssi et Chaouch) et des joueurs blessés qui ne termineraient probablement pas la saison avec l'équipe (Fadaâ et Khmir). Quatre autres éléments de moins; et l'effectif a fondu comme peau de chagrin. Pour les renforts, on a appris que trois Africains ont débarqué à Zarzis : le Sénégalais Fall, le Congolais Laurient et le Nigérien Amatou. Ils ont été utilisés lors du match amical contre l'USM et pourraient faire leur baptême du feu, aujourd'hui jeudi, contre l'USBG, si Jeddi le juge opportun. On parle aussi de l'arrivée de deux autres Tunisiens, après ce match, à condition de ne pas rater cette opportunité. La préparation s'est poursuivie sur un rythme soutenu. Exercices physiques et schémas tactiques ont meublé chaque séance d'entraînement. A l'approche de ce derby, tout le monde retient son souffle à Zarzis. Seule une victoire est salutaire. Même chose pour l'adversaire qui jouera, lui aussi, son va-tout. Il faut dire aussi que ce match-choc alimente toutes les discussions dans les deux villes.

Communiqué et mécontentement!

Ainsi, au terme d'une réunion tenue par les membres du comité de l'ESZ, mardi matin, au local du club, un communiqué a été adressé au président de la FTF et dans lequel ils manifestent leur désaccord et leur mécontentement face à la désignation de Yousri Bouali comme arbitre et Ramzi el-Horch en tant que premier assistant se demandent pourquoi ce derby qui constitue, par son enjeu, la plus importante rencontre de cette journée, n'est pas retransmis par la TV et menacent de se retirer de la compétition si le même trio arbitral est maintenu pour ce match.

Formation probable :

Jaballah-Maâroufi-Bhar-Chebli-Daoudi-Touati-Fall-Regueî-Béjaoui-Laurient-Boussif (ou Mcharek).